Mack Brown diz que a UNC pode ser melhor apesar de perder Drake Maye

CHARLOTTE, Carolina do Norte — A Carolina do Norte ainda não nomeou um quarterback titular para substituir Drake Maye, escolhido na primeira rodada, mas o técnico Mack Brown diz que os Tar Heels têm uma chance de ser um time melhor, não importa quem vença a competição.

O transferido do Texas A&M Max Johnson e Conner Harrell vão para o acampamento de outono disputando a vaga de titular. É a segunda vez em quatro anos que os Tar Heels precisam substituir um quarterback que foi para a NFL — Sam Howell em 2022 e Maye para o New England Patriots em abril com a escolha nº 3.

Dada a forma como Howell e Maye jogaram na Carolina do Norte, as ofensas tendiam a ser mais focadas no quarterback. Agora, pode haver uma mudança enorme — com o running back do primeiro time All-ACC Omarion Hampton retornando.

“Acho que podemos ter uma chance melhor de ter um time melhor sem tanto hype no quarterback”, disse Brown. “Vamos correr melhor com a bola. Vamos jogar melhor na defesa. Vamos jogar melhor futebol complementar. Com Sam e Drake, você está tentando ganhar o Heisman. Você está arremessando sempre.

“Então, finalmente podemos ter um time de corrida que pode lançar a bola e isso ajudará nossa defesa. Não conseguimos fazer nada disso.”

Brown também observou que a Carolina do Norte estava na mesma posição dois anos atrás — com Maye e Jacolby Criswell em uma competição de quarterback durante o acampamento de outono, trabalhando para substituir Howell. Criswell acabou se transferindo para o Arkansas, mas agora retornou para a Carolina do Norte e também estará na disputa.

“Dois anos atrás, não sabíamos quem iria jogar”, disse Brown. “E estávamos fora do radar, e todo mundo disse que Sam Howell tinha ido embora? Eles não seriam tão bons. Estávamos 9-1 para começar a temporada. Então, acho que é a mesma coisa. Max lançou 900 bolas na SEC. Seremos melhores do que as pessoas pensam que somos na linha ofensiva. Nossos recebedores são bons. Temos talvez o melhor running back da nossa liga, do país, e temos alguns bons atrás dele. Temos uma ótima sala de tight end.

“Então eu acho que o ataque vai ser muito bom. Conner corre 4.4. Ele é muito inteligente. Ele é muito bom. Jacolby jogou na SEC, ele jogou conosco. Então nós temos três quarterbacks muito talentosos.”

Maye lançou para 3.608 jardas com 24 passes para touchdown e nove interceptações na temporada passada, enquanto Hampton emergiu do backfield, correndo para 1.504 jardas e 15 touchdowns. Mas nos dois anos em que Maye começou como quarterback, a Carolina do Norte começou a temporada forte, mas desbotou. O início de 9-1 em 2022 levou a uma aparição no jogo do campeonato da ACC, mas a Carolina do Norte perdeu seus quatro jogos finais para 9-5.

Depois de começar 6-0 na temporada passada, a Carolina do Norte perdeu quatro de seus últimos seis jogos e terminou 8-5. Brown fez uma mudança no coordenador defensivo, contratando o ex-técnico da Georgia Tech, Geoff Collins, para reformular o grupo. Mas o foco continua nos quarterbacks.

Brown disse que teve uma conversa com o coordenador ofensivo Chip Lindsey sobre criar um processo para o acampamento de outono em que um quarterback possa se destacar.

“Eu disse, ‘Vamos pegar cinco coisas que eles têm que fazer para ganhar jogos, e então vamos colocá-los em situações de scrimmage mais do que nunca nos treinos, e vamos dar nota a essas cinco coisas”, disse Brown. “Então, sem turnovers, decisões realmente rápidas, tire a bola das suas mãos, não faça um sack do quarterback. Não é sua culpa se o tackle erra, mas se você estiver segurando a bola, vamos colocá-la em você. Vamos dar nota a esses caras muito duramente. E eles vão ter que ter essa pressão de descobrir. Mas acho que todos os três são bons o suficiente.”

Brown também não descartou a possibilidade de escalar Johnson e Harrell, dados seus conjuntos de habilidades distintas. Johnson está em sua terceira escola e quinto coordenador ofensivo, mas traz experiência inicial que Harrell não tem. Harrell é uma ameaça dupla com velocidade, e ele passou a última temporada como reserva de Maye, começando o jogo de bowl contra West Virginia.

“Acho que uma coisa importante para mim é a consistência”, disse Harrell. “Vendo o quão consistente Drake foi durante os treinos, durante os jogos, muito equilibrado, sem muitos altos e baixos. Isso é algo muito difícil de conquistar. Mas Drake realmente dominou isso, e estou tentando modelar essa consistência.”

De sua parte, Johnson disse que as experiências de suas paradas anteriores podem ajudá-lo agora que está na Carolina do Norte.

“Acho que aprender honestamente com cada situação em que estive foi muito importante para mim quando se trata de liderança”, disse Johnson. “Começa liderando pelo exemplo primeiro porque você tem que ganhar o respeito de todos, então você pode assumir vocalmente. Acho que apenas aproveitar honestamente a coisa toda porque há tanta pressão, há tanta coisa envolvida nisso, encontrar os pequenos pedaços de alegria ao longo da jornada.”