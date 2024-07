Madison Keys (perna) fora de Wimbledon; Paolini chega às quartas

WIMBLEDON, Inglaterra — A vice-campeã do Aberto da França, Jasmine Paolini, chegou às quartas de final pela primeira vez em Wimbledon quando Madison Keys teve que abandonar o torneio devido a uma lesão na perna, com o placar de 5-5 no terceiro set da quarta rodada, no domingo.

Keys havia sacado para a partida em 5-2 no último set, mas então começou a mancar mais e mais e precisou de um tempo médico para trabalhar sua perna esquerda depois que Paolini fez 5-4. Ela teve sua coxa esquerda enfaixada enquanto sacava para a partida pela segunda vez, mas foi quebrada novamente — dupla falta no break point — e estava em lágrimas no final daquele game, com seu movimento claramente restrito.

Keys tentou continuar jogando, mas a americana finalmente foi até a rede para dizer ao juiz de cadeira na quadra nº 1 que ela estava se aposentando depois que Paolini acertou um ace para 15-15 no game final.

O italiano venceu o primeiro set por 6-3 antes de Keys vencer o segundo por 7-6 (6).

O Keys estava a dois pontos da vitória quando o placar estava empatado em 5 a 2.

“Sinto muito por ela. Terminar a partida assim é ruim”, disse Paolini em sua entrevista na quadra. “O que posso dizer? Jogamos uma partida muito boa. Foi muito difícil. Muitos altos e baixos. Estou me sentindo um pouco feliz, mas também triste por ela. Não é fácil vencer assim.”

Paolini é a quinta mulher italiana a chegar às quartas de final de Wimbledon na era profissional e tentará se tornar a primeira a chegar às semifinais. Ela enfrentará a vencedora da partida entre a número 2 Coco Gauff e a 19ª cabeça de chave Emma Navarro mais tarde na Quadra Central.

Keys tentava chegar às quartas de final pelo segundo ano consecutivo no All England Club e pela terceira vez no geral.