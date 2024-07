Mahomes se converte ao futebol definitivamente após experiência na Euro 2024

Patrick Mahomes, o quarterback do Kansas City Chiefs, parece ter encontrado um novo amor durante as férias na Europa. Ao mostrar seu apoio ao Kansas City Royalsele também gostou do Euro 2024 torneio de futebol. Em um tweet recente, ele expressou sua nova paixão pelo torneio, dizendo: “Sei que estou atrasado! Mas assistir à Eurocopa na Europa me tornou um fã vitalício do torneio!!”

Esta não é a primeira vez que Mahomes é associado ao futebol. Sua esposa, Brittany Mahomes, é uma ex-jogadora de futebol que praticou o esporte durante toda a sua carreira no ensino médio e na faculdade. Apesar de não jogar mais, ela se dedica a promover o futebol feminino na América.

Patrick Mahomes almeja o status de GOAT

A família Mahomes tem contribuído ativamente para o desenvolvimento do futebol feminino. Em 2022, eles compraram uma participação na KC atual e ajudou o time a garantir um estádio de $117 milhões, tornando-os o primeiro time da NWSL a ter seu próprio estádio. Essa mudança foi fundamental para melhorar as estruturas de base do futebol feminino e promover o esporte para mulheres em toda a América.

Mahomes expande interesses esportivos além da NFL

Quanto a Patrick Mahomeso seu entusiasmo pelo torneio UEFA Euro 2024 ficou evidente quando testemunhou o intenso jogo das meias-finais entre Espanha e França. O jogo viu alguns momentos marcantes, com a sensação espanhola de 16 anos Lamine Yamal marcando um gol incrível para empatar para seu time. Mahomes deve ter ficado cativado por toda a ação em campo.

Está claro que a conexão de Mahomes com o futebol vai além de ser apenas um espectador. Seu casamento com uma ex-jogadora de futebol e seu envolvimento na promoção do futebol feminino demonstram seu interesse genuíno no esporte. Seu tweet sobre se tornar um fã vitalício da UEFA Euro 2024 reflete sua nova paixão pelo futebol, o que é uma mudança revigorante de seus esforços habituais no futebol.

Enquanto Mahomes continua a aproveitar suas férias na Europa, fica evidente que seu amor por esportes se estende além do futebol americano. Seu apoio ao futebol e sua dedicação à promoção do futebol feminino destacam seu comprometimento em causar um impacto positivo no mundo dos esportes.