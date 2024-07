Mailbag: Alex Pereira continua a surpreender e Dan Ige defende mais cinturões BMF no UFC 303

No último sábado, Alex Pereira nocauteado Usar Prochazka pela segunda vez, defendendo seu título dos meio-pesados ​​no evento principal do UFC 303. Foi apenas o episódio mais recente de uma das mais notáveis ​​corridas na história do MMA, com Pereira subindo no ranking dos maiores de todos os tempos em uma fração do tempo. Agora é uma questão se “Poatan” vai subir para o peso pesado para tentar se tornar o primeiro campeão de três divisões na história do UFC, ou se vai ficar no 205 por mais algumas lutas. De qualquer forma, é o mundo de Pereira e estamos todos apenas vivendo nele. Então, vamos falar sobre as consequências do UFC 303.

Alex Pereira, campeão de três divisões?

O que você realisticamente acha que Pereira poderia fazer como um peso pesado? Ele já é um top 10, top 5, HW?

A maior questão que surgiu no sábado é se Pereira irá subir para o peso pesado em busca de uma chance de imortalidade, em parte porque Joe Rogan basicamente exigiu isso, e em parte porque a comunidade do MMA como um todo é formada por crianças de 8 anos brincando com bonecos de ação. “Isso é divertido, vamos fazer isso, apesar de haver deficiências bem óbvias. Não se importe, esmague-os agora mesmo!”

Mas antes de entrarmos nas desvantagens, vamos apenas olhar para Pereira como um peso pesado. Quão alto ele poderia subir? Ele poderia realmente se tornar um campeão de três divisões? Sim. Sim, ele poderia. Mas eu não apostaria nisso.

Praticamente como regra, campeões em uma categoria de peso menor seriam lutadores top 10, no mínimo, na categoria de peso acima deles. Mas o peso pesado é rançoso, talvez o pior das divisões masculinas (embora a batalha entre ele e o meio-pesado pelo fundo do poço seja uma disputa acirrada). Pela minha contagem, há sete bons pesos pesados, e isso inclui Jon Jones, que lutou uma vez e provavelmente se aposentará depois de derrotar um bombeiro aposentado em sua próxima luta. No mínimo, Pereira está no top oito, e realisticamente há apenas três caras que eu escolheria com confiança para vencê-lo: Jones, Curtis Blaydes e Tom Aspinall. Caras como Alexander Volkov certamente poderiam vencê-lo, mas eu provavelmente escolheria Pereira. E pelo mesmo motivo, Pereira poderia derrotar qualquer um dos três que eu escolheria em vez dele.

Adicione a isso que Pereira é enorme (ele caminhou em torno de 230 no sábado, o que é como 12 libras mais leve do que Fedor Emelianenko competiu) e tem um conjunto de habilidades excepcionalmente perigoso, e seria tolice descartá-lo contra qualquer peso pesado. Pereira é um lutador especial. Aproveite-o.

Faça seu trabalho

Jed, você vê Magomed Ankalaev como azarão pela primeira vez em sua carreira no UFC contra Pereira

Agora que celebramos Pereira por ser incrível, por favor, permita-me estragar a festa de todos: “Poatan” não deveria ir lutar pelo título dos pesos pesados. Ele tem o seu próprio, que precisa defender.

Talvez eu esteja sendo um boomer aqui, mas uma das partes mais frustrantes do fandom de MMA atualmente é a obsessão com campeões multidivisões. Assim que alguém ganha um cinturão, queremos que ele lute por outro, apesar de esse lutador não ter limpado sua categoria de peso. Ninguém está negando que Pereira é incrível, mas o cara tem quatro vitórias em 205 sobre três oponentes. Mandá-lo para o peso pesado é o estandarte de “Missão Cumprida” de George W. Bush. E se segurarmos nossos cavalos um pouco? Talvez deixá-lo derrotar cinco caras diferentes em uma categoria de peso antes de bater nossos bonecos de ação juntos.

Principalmente porque tem um cara que Pereira precisa lutar. Magomed Ankalaev é o segundo colocado no ranking dos meio-pesados ​​do UFC e tem vitórias em quatro lutas top 10, além de um empate com Jan Blachowicz que provavelmente deveria ter sido uma vitória. O cara merece sua chance de lutar pelo título, e Pereira, como campeão, deveria dar a ele. Pereira parece disposto, Ankalaev merece, e Pereira deveria fazer mais em sua categoria de peso antes de subir, então qual é o problema?

Simples: Vivemos em uma cultura de “AGORA” e as pessoas têm medo de que Ankalaev estrague tudo ao vencer. É uma preocupação razoável, exceto se Ankalaev vencer Pereira, então “Poatan” provavelmente não merecia uma chance no peso pesado e estávamos apenas forçando porque queríamos que ele se tornasse um campeão de três divisões. E é isso que me frustra, porque é apenas projetar resultados porque queremos que aconteçam em vez de deixá-los ocorrer organicamente.

Então esse é meu caso de por que é ridículo apressar Pereira para uma disputa pelo título dos pesos pesados. Aqui está o caso de por que todos deve quero vê-lo lutar Ankalaev: É uma luta muito boa!

Deixando de lado que Ankalaev merece, ele também é um ótimo adversário para Pereira. Eu amo Jiri como meu próprio filho, mas está claro que se ele e Pereira lutaram 100 vezes, Alex vence 98 delas. Mas Ankalaev? História diferente. Ankalaev pode vencer Pereira. Ele é duro e um bom grappler. Isso significa que há uma ameaça real para o campeão. Mas Ankalaev também quase teve sua perna chutada por Blachowicz, e Pereira é o melhor low-kicker do MMA. Ambos os homens têm caminhos para vencer, ambos são duros, e seus estilos se encaixam bem um contra o outro. Esta é uma luta excepcional e a que devemos ter a seguir.

Alex Pereira historicamente

Como Peireira teria se saído contra Daniel Cormier ou Jones? Digamos pós-pico para ambos.

Provavelmente não tão bem assim. Eu amo Pereira, mas parte de sua incrível sequência de sucesso no momento é que o peso meio-pesado é uma farsa. Jan é velho (e o infernizou), Jiri tem uma defesa mínima e então simplesmente fez exatamente a mesma coisa na revanche, apesar de ter sido nocauteado na primeira vez, e Jamahal Hill achou que seria inteligente fazer kickboxing com talvez o maior striker da história do MMA (e também pode não ser bom). Acho que Pereira é um wrestler e grappler melhor do que ele recebe crédito, mas na verdade ainda não tivemos que ver muito porque as pessoas só fazem kickboxing com ele.

Jones e Cormier não fariam isso.

Daniel Cormier é um lutador olímpico. Ele colocaria Pereira de costas em cada round até vencer uma decisão ou terminar a luta. Eu o colocaria como um grande, grande favorito sobre Alex. Jones é um assunto um pouco diferente, já que pelo menos suas pernas finas fornecem um alvo atraente para Pereira chutar, mas dado o quão direta foi sua abordagem a Ciryl Gane, suspeito que Jones faria o mesmo. Novamente, eu escolheria confortavelmente os dois homens para vencer Pereira. Apenas confrontos de estilo atrozes para ele.

Usar Prochazka

O que você acha que vem a seguir para Jiri?

O que Jiri deveria fazer em seguida é tirar um tempo para se recuperar, porque foi um nocaute muito ruim. Então, ele deveria retornar à academia e, talvez, aprender o valor da defesa. Não estou dizendo que o cara precisa ser José Aldo, mas depois que ele perdeu guerras consecutivas para Eddie Alvarez e Dustin Poirier, Justin Gaethje percebeu que seu estilo kamikaze tem um limite. Em vez disso, Gaethje aprendeu melhor a se defender e como implantar sua anarquia em explosões focadas, tornando-o um lutador substancialmente mais perigoso. Jiri deveria fazer o mesmo.

Mas é isso que ele fará?

Após a luta, Jiri divulgou uma declaração que foi o auge de Jiri, dizendo que ele precisa evoluir para ser o melhor. O que isso significa é uma incógnita. Este é um cara que na semana da luta decidiu revelar que acreditava que os rituais xamânicos e os espíritos de Pereira foram o motivo de sua derrota na primeira luta, não o fato de que sua perna dianteira foi passada por um triturador de madeira e ele correu de cabeça para os contra-ataques. Se em três meses Jiri postar um vídeo no Instagram falando sobre como ele se mudou para a floresta amazônica para comungar com os espíritos e absorver sua força como Pereira fez, alguém ficaria chocado?

Quando se trata de Jiri, seu palpite é tão bom quanto o meu. Mas se eu estiver dando um tiro no escuro, eu diria que ele não muda nada substancialmente e então apenas vira um Jiri vintage em Jamahal Hill em algum momento do inverno.

E Ige, o homem

Dan Ige estará na próxima luta do BMF depois de sábado?

Em todos os meus anos de fã de MMA, nunca vi algo como o que aconteceu no sábado. Depois de fazer um monte de lixo antes da luta, Brian Ortega então desistiu de sua luta com Diego Lopes na noite da luta, e de alguma forma, Dan Ige — que nem estava no card ou na arena — interveio com duas horas de antecedência. Não podemos exagerar as críticas de bronze sobre ele e Lopes por terem aceitado uma briga nessas circunstâncias.

Honestamente, não há muito mais a dizer sobre isso. Em 99,999999999 por cento das circunstâncias, essa luta teria sido cancelada. Acontece o tempo todo. Mas de alguma forma as estrelas se alinharam e, em vez disso, tivemos uma luta muito divertida e uma das melhores histórias do ano. O UFC deveria usar esta oportunidade para coroar Ige como o campeão júnior-BMF e deixá-lo escolher seu oponente para sua primeira defesa de título. O cara mereceu.

Dan Ige e as inadequações do Hall da Fama

Que tipo de prêmio, honra ou credenciamento pode/deve ser dado por lutadores como Ige que se destacam? Existe uma Purple Heart no MMA, e o que é?

Menti, há mais a dizer sobre esse assunto.

No nosso pós-show do UFC 303, lamentei o fato de que, por mais incrível que esse momento tenha sido, no final, ele não viverá para sempre. Claro, Ige foi pago por seu trabalho e certamente conquistou milhões de fãs, mas por quanto tempo? O fandom do MMA muda em um ritmo bem rápido. Em cinco anos, a maioria dos fãs não estará aqui para isso, e então, na melhor das hipóteses, eles apenas ouvirão a história; na pior, eles só saberão que Ige perdeu para Diego Lopes. A luta não será uma Luta do Ano ou introduzida no Hall da Fama. Ela só viverá enquanto os fãs se lembrarem dela, e os fãs neste esporte têm memória curta.

Não tenho as respostas, mas queria que houvesse uma maneira de mudar isso. Tipo, se o Hall da Fama do UFC fosse um lugar real, e uma instituição que você pudesse frequentar, eles poderiam colocar uma pequena placa para Ige como o lutador que entrou e lutou com o mínimo de aviso. Algo assim. Qualquer coisa, na verdade. Mas, em vez disso, esse momento terá que viver através de nós, e então pretendo pregar o Evangelho de Ige por muitos anos que virão.

Obrigado por ler, e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma pergunta urgente sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshewe eu responderei as minhas favoritas! Não importa se são atuais ou insanas, contanto que sejam boas. Obrigado novamente, e vejo vocês na semana que vem.