Mailbag: Quais são as três melhores lutas do UFC que ainda estão por vir neste ano?

Estamos saindo de uma semana de folga no mundo do MMA, com o maior acontecimento sendo a luta de boxe Nate Diaz vs. Jorge Masvidal. Fora isso, também estamos na metade do ano, então vamos a uma verdadeira mistura de perguntas, incluindo as melhores lutas que virão este ano, “Last Dance” de Dustin Poirier e a crise existencial de Jiri Prochazka.

Quais são as suas 3 lutas mais esperadas (UFC) para o segundo semestre do ano que já estão marcadas ou têm grandes chances de serem marcadas em algum momento deste ano? -Joe Billick (@ Jbills3I3) 7 de julho de 2024

Adorei essa pergunta porque duas delas foram absurdamente fáceis, e a terceira foi bem difícil.

Minha luta mais esperada para o resto deste ano é facilmente Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya. Eu apoiei “DDP” desde o primeiro dia, e estava entre os proponentes mais vocais de fazer esta luta após o confronto com Derek Brunson. Dezessete meses depois, finalmente terei o que quero.

DDP vs. Izzy é provavelmente a melhor luta desde Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor, em termos da totalidade das coisas. Esses homens são opostos polares dentro e fora do octógono e há uma animosidade real entre eles, com apostas reais e significativas em jogo. Essas lutas não acontecem com tanta frequência. Além disso, há uma grande probabilidade de algo engraçado acontecer se DDP correr de cabeça para o ataque de Izzy e for derrotado. Luta A+++.

Segundo, e esta será a luta número 1 da maioria das pessoas, é Ilia Topuria vs. Max Holloway. É um confronto excepcional entre o novo campeão e o velho guarda que está saindo possivelmente da melhor performance de sua carreira. Ótimo em todos os aspectos.

A razão pela qual isso não é o número 1 para mim, além do meu amor de longa data por DDP-Izzy, é que sou um pouco mais cético sobre as chances de Holloway do que a maioria. Parece que ninguém está levando em conta que Holloway parecia tão bem contra Justin Gaethje porque a) o próprio Gaethje é um pouco velho e b) foi no peso leve. As últimas lutas de Max em 145 libras não foram performances ruins, mas não foram as melhores de sua carreira. Eu meio que queria que ele ficasse em 155 libras e visse que tipo de estrago ele pode causar lá. Mas ainda assim, ótima luta.

A final foi uma decisão difícil. Jon Jones nunca lutará com Tom Aspinall, então está fora. Ninguém nunca ficou animado com uma luta de Leon Edwards (ou uma luta de Belal Muhammad, para falar a verdade), então está fora. Islam Makhachev x Arman Tsarukyan parece estar no ar e, além disso, eu meio que acho que é uma situação Georges St-Pierre-Jon Fitch. Então, vou seguir meu coração, embora 82% de vocês odeiem: Alex Pereira x Magomed Ankalaev.

Ankalaev é um bom lutador! Provavelmente o melhor meio-pesado do mundo. E embora ele certamente tenha sido chato antes, não é como se ele fosse o Jon Fitch mencionado anteriormente. Ankalaev tem muitas performances emocionantes. Além disso, quero ver o quão poderosa é a mágica de Alex Pereira. Em teoria, Ankalaev é um confronto de estilo difícil, mas isso é verdade? Quero descobrir. É muito mais interessante do que tê-lo lutando contra um peso pesado aleatório.

Além disso, só para constar, se essa questão fosse além do UFC, a verdadeira luta número 1 com uma bala para mim seria Eddie Hall x Mariusz Pudzianowski, como deveria ser para todos os verdadeiros fãs de MMA.

Será que Dustin Poirier x Nate Diaz seria a luta final perfeita para o ? -Jed Keel (@keel_jed) 7 de julho de 2024

Então, apesar de Poirier meio que se aposentar depois do UFC 302, não demorou muito para que ele quase imediatamente voltasse atrás. Nunca pensei que Poirier se aposentaria (MMA é como histórias em quadrinhos e morte: todo mundo volta, exceto o Tio Ben, os pais de Bruce Wayne e Khabib), mas fiquei até surpreso com a rapidez com que isso aconteceu. E sim, a escolha clara e óbvia para qualquer “Last Dance” para Poirier é Nate Diaz, mas suspeito que isso não aconteça.

Diaz acabou de causar uma pequena surpresa ao derrotar Jorge Masvidal em sua luta de boxe no último fim de semana, e imediatamente depois, o melhor de Stockton lançou as bases para um retorno ao UFC. Isso vai acontecer? Eu não sei. Mas mesmo que aconteça, Nate não lutará com Poirier. Há uma chance não nula de Nate poder entrar direto em uma disputa pelo título dos meio-médios em seu retorno, e se ele não fizer isso, Conor McGregor está esperando. Conor abandonaria (e provavelmente quer) a luta contra Michael Chandler instantaneamente. Essas são lutas maiores para Nate, e então para Poirier, é apenas um momento ruim.

Se Poirier realmente quiser fazer um último rodeio, há apenas duas opções. A primeira é Alexander Volkanovski, que já pediu, e a outra é uma luta trilogia com Justin Gaethje. A luta com Volk é uma nova e divertida luta, com a qual todos podem se sentir bem. A luta com Gaethje é a conclusão da rivalidade (e das carreiras) de dois dos maiores lutadores de ação da história. Pessoalmente, espero que seja a última, mas Volk não seria um prêmio de consolação ruim.

O que você acha de Jiri descer para MW? Acho que LHW é sua categoria de peso correta, Alex é um striker técnico muito bom para ele. Você acha que Jiri seria melhor mudando de acampamento e trabalhando em sua defesa? Tudo de bom, Jed — Nathaniel Steven (@nathanielstev3n) 7 de julho de 2024

Então, aparentemente, Jiri está considerando cair para 185 libras para um novo começo depois de ser derrotado por Pereira pela segunda vez, e eu, pessoalmente, não poderia odiar algo mais.

Jiri não foi nocauteado porque ele é muito pequeno no peso meio-pesado (eu nunca pensei que ele fosse outra coisa senão enorme no 205), e ele não foi nocauteado por causa dos poderes espirituais de Pereira. Ele foi nocauteado porque ele tem uma defesa ruim, e ele não aprendeu absolutamente nada com o primeiro confronto deles.

Sério, Jiri foi morto por Pereira, voltou para a academia e disse “para a revanche, farei a mesma coisa, só que trocarei de posição para que os chutes nas pernas dele me machuquem menos”. E ele pensou que isso era uma chave mestra para a vitória? Isso é loucura.

A verdade é que Jiri não precisar para mudar alguma coisa. Esse sempre foi o estilo dele, só que 95 por cento dos meio-pesados ​​não conseguiram puni-lo por isso. Pereira conseguiu. Não tenho certeza se alguém mais conseguirá no meio-pesado. No peso médio? Outra história. É uma divisão melhor, e é improvável que Jiri consiga dar os mesmos golpes que ele dá agora depois de um corte de peso como esse. 185 libras só o machucariam.

A maneira de resolver os problemas de Jiri é realmente trabalhar em seu jogo, como Justin Gaethje fez depois de perder lutas consecutivas. Gaethje percebeu que tinha atingido um teto e, você sabe, aprendeu a não lutar como um lunático o tempo todo. Ele ainda tem isso nele e o utiliza em momentos oportunos, mas ele também é um lutador defensivo VASTAMENTE melhorado com um jogo mais variado. É isso que Jiri precisa fazer. Vá trabalhar com Jason Parillo ou Duke Roufus e realmente “evolua”, em vez de esperar que ser maior resolva seus problemas.

Seus 5 lutadores favoritos de todos os tempos — Matt (@mattmet3110) 7 de julho de 2024

Isso é fácil porque penso nessas coisas o tempo todo.

Para observar, isso está em ordem cronológica de quando me tornei fã deles, NÃO uma classificação. É muito difícil para eu descobrir. Mas esses são os caras que quando lutavam eu ficava legitimamente nervoso. Outros também estão nesse nível, notavelmente Carlos Condit, que quase não passou do corte aqui, mas esses são os grandes. Me dê o seu nos comentários.

Obrigado por ler, e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma pergunta urgente sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshewe eu responderei as minhas favoritas! Não importa se são atuais ou insanas, contanto que sejam boas. Obrigado novamente, e vejo vocês na semana que vem.