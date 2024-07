Mais nove servidores são empossados no Ministério Público de Alagoas

O Ministério Público de Alagoas empossou nove servidores nesta quarta-feira (10), todos aprovados no último concurso, de 2018. Deles, um foi empossado no cargo de técnico e oito exercerão o cargo de analista da área jurídica.

Os novos servidores do MPAL são Daniel Bittencourt Moura, Fabiano Douglas de Oliveira Fernandes, Fernanda de Carvalho Santos, Lara Nogueira Romariz Medeiros, Manuelle Cristine Gouveia Barretto Rodrigues, Marcelo Viana de Almeida, Rafael Jordão de Barros Goes, Natália Costa Barbosa e Hilda Ligia Liberato da Cruz.

A cerimônia de posse foi conduzida pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo. Durante o seu discurso, ele deu boas-vindas aos novos servidores, desejando a todos uma trajetória de sucesso dentro da instituição.

“Outro ponto importante é que demos ciência, aos empossados, do aumento dos nossos servidores, o que representa um esforço da gestão em fazer com que a política remuneratória seja uma política constante e perene no ambiente do Ministério Público de Alagoas. Parabéns a todos”, exclamou o PGJ.

Também participaram da posse dos servidores o corregedor-geral do MPAL, procurador de Justiça Maurício Pitta; o vice-presidente da Ampal, promotor de Justiça Givaldo Lessa; o diretor de Recursos Humanos em exercício, Victor Marinho; e o vice-presidente do Simpeal, Diogo Lessa.