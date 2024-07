Man City enfrenta batalha contra Ederson em meio a grande oferta saudita – fonte

Ederson tem sido uma figura central do sucesso do Manchester City sob o comando de Pep Guardiola. Getty

O Manchester City está enfrentando uma batalha para manter Ederson, com Al Nassr preparado para oferecer um contrato que vale quase três vezes o que ele ganha no City, disse uma fonte à ESPN.

Ederson está em uma lista de possíveis alvos para o time da Saudi Pro League, que também inclui o goleiro do Liverpool, Alisson, e Wojciech Szczesny, que deve deixar a Juventus.

O City está interessado em manter o brasileiro, mas uma fonte disse à ESPN que eles considerarão sua saída se ele pedir para sair e sua avaliação for atendida por outro clube.

O jogador de 30 anos é o goleiro titular de Pep Guardiola e tem contrato até 2026, o que significa que o City exigiria uma quantia significativa.

Ele custou £ 35 milhões (US$ 44,8 milhões) quando chegou do Benfica em 2017 e conquistou seis títulos da Premier League e a Liga dos Campeões.

Uma fonte disse à ESPN que Ederson pode ganhar mais de £ 600.000 por semana no Al Nassr, um valor que o City não chegaria nem perto de igualar, mesmo que decidisse negociar um novo contrato.

Uma fonte disse à ESPN que, apesar do interesse em seu goleiro titular, o City continua relaxado sobre a situação depois que Stefan Ortega assinou uma extensão de contrato em junho. Isso mantém Ortega no Etihad até 2026.

Guardiola, segundo uma fonte, não teria problemas em começar a temporada com Ortega como seu goleiro titular caso Ederson saia.

O alemão, que é reserva de Ederson desde 2022, fez 20 aparições em todas as competições na temporada passada, fazendo uma defesa crucial para negar o gol de Son Heung-Min no penúltimo jogo da liga contra o Tottenham, ajudando o City a conquistar o quarto título consecutivo, um recorde.

Fontes disseram à ESPN que, apesar do interesse em contratar um goleiro, a prioridade do Al Nassr na janela de verão é contratar um meio-campista central, com o capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, sendo um dos nomes cogitados.