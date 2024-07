Man United acerta acordo com Yoro, Real Madrid confiante – fontes

O Manchester United chegou a um acordo com o Lille para contratar Leny Yoro por cerca de € 45 milhões (US$ 48,7 milhões) em meio ao interesse significativo do Real Madrid, campeão da LaLiga, no jogador, disseram fontes à ESPN.

O Madrid continua confiante em vencer a corrida pelo jovem defesa-central devido à vontade do jogador de jogar Os Brancosacrescentaram as fontes, apesar do fato de o Madrid ainda não ter apresentado uma oferta formal para contratar o astro francês e esperar fechar um acordo com o Lille por uma quantia um pouco menor.

Fontes também disseram à ESPN que o United está ciente de que a preferência do jogador é jogar pelo Madrid, mas espera forçar o Lille com sua oferta mais substancial.

O Paris Saint-Germain também demonstrou interesse no jogador de 18 anos, mas o Madrid continua otimista, pois tem um acordo com o jogador há algum tempo, disseram fontes à ESPN.

O contrato de Yoro com o Lille expira em junho de 2025 e ele não tem intenção de renová-lo, o que significa que o clube francês precisa vendê-lo neste verão para evitar perdê-lo de graça no próximo verão.

Leny Yoro foi um dos jovens destaques da Ligue 1 na temporada passada. ANP via Getty Images

Yoro estreou pelo Lille no final da temporada 2021-22 e rapidamente chamou a atenção, com fontes no Madrid destacando seu físico e habilidades com a bola.

O zagueiro já é internacional pela França na categoria sub-21, embora tenha ficado de fora da convocação final de Thierry Henry para o torneio de futebol nas Olimpíadas de Paris 2024.

Enquanto isso, o Madrid precisa reforçar sua defesa depois que Nacho decidiu se juntar ao clube saudita Al Qadsiah após seu contrato expirar.

Carlo Ancelotti conta com Antonio Rüdiger para liderar a defesa, com Éder Militão e David Alaba retornando após perderem grande parte da temporada passada devido a lesões graves.

No entanto, ele ainda está procurando outro zagueiro após a decisão de vender Rafa Marín, que passou a última temporada emprestado ao Alavés, para o Napoli.

Informações de Rob Dawson, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.