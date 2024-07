Man United conclui transferência de Joshua Zirkzee do Bologna

O Manchester United concluiu a transferência do atacante do Bologna, Joshua Zirkzee, em um acordo avaliado em mais de € 40 milhões (US$ 43 milhões), anunciou o clube no domingo.

Zirkzee assinou contrato com o United até junho de 2029, com opção de renovação por mais uma temporada.

“Depois de conversar com o técnico e os líderes do clube, sei o quão emocionante será o futuro aqui e mal posso esperar para fazer a minha parte para alcançar o sucesso do Manchester United”, disse Zirkzee em um comunicado divulgado pelo clube.

“Sou um jogador que sempre dedicou tudo para vencer; estou pronto para este próximo desafio, para ir para outro nível na minha carreira e ganhar mais troféus.

“É um privilégio ingressar em um clube tão icônico. Tenho que tirar uma pequena folga agora depois de estar com a seleção nacional, mas voltarei pronto para causar impacto imediatamente.”

Fontes disseram à ESPN que os dois clubes concordaram com um acordo que vale mais do que a cláusula de liberação no contrato de Zirkzee para permitir que o United pague menos da taxa adiantada. Zirkzee é a primeira contratação do United no verão.

Joshua Zirkzee se tornou a primeira contratação do Manchester United na janela de transferências de verão. Manchester United/Manchester United via Getty Images

Zirkzee foi alvo de vários clubes neste verão, incluindo o AC Milan, vice-campeão da Série A da temporada passada. Ele vai competir com Rasmus Højlund pela vaga de atacante titular no Old Trafford na próxima temporada.

“Garantir um atacante para reforçar nosso já forte grupo de jogadores de ataque era um objetivo fundamental para este verão”, disse o diretor esportivo do United, Dan Ashworth, no comunicado. “Estamos muito felizes por termos conseguido contratar um jogador do calibre de Joshua tão cedo na janela de transferências.

“Joshua é um talento extraordinário que está pronto para causar impacto no Manchester United. Sua habilidade e desejo de crescer e se tornar um jogador de classe mundial significa que ele será uma ótima adição ao time que estamos construindo para a emocionante temporada que está por vir e além.”

O jogador de 23 anos marcou 12 gols pelo Bologna na temporada passada.

Informações de Rob Dawson, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.