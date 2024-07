Man United confirma transferência de Leny Yoro; vence o Madrid na contratação

O Manchester United concluiu a contratação do zagueiro Leny Yoro, de 18 anos, do Lille, da Ligue 1 francesa, confirmaram os clubes na quinta-feira.

O United concordou com uma taxa de € 62 milhões (US$ 67,6 milhões), mais potenciais € 8 milhões (US$ 8,7 milhões) em acréscimos, para contratar o internacional francês sub-21, disseram fontes à ESPN.

Yoro se juntou ao United apesar do interesse do Real Madrid, depois que fontes disseram à ESPN que o time espanhol optou por não entrar em uma guerra de lances com o clube da Premier League pelo zagueiro.

Fontes acrescentaram que Yoro disse ao Madrid sobre sua intenção de assinar com o United na terça-feira à noite, depois que o clube espanhol não conseguiu contratá-lo.

“Assinar com um clube com a estatura e ambição do Manchester United tão cedo na minha carreira é uma honra incrível”, disse Yoro como parte do anúncio. “Desde minhas primeiras conversas com o clube, eles estabeleceram um plano claro de como eu posso me desenvolver em Manchester como parte deste projeto emocionante, e mostraram muito cuidado comigo e com minha família.

“Eu sei sobre a história dos jovens jogadores do Manchester United e sinto que este pode ser o lugar perfeito para atingir meu potencial e atingir minhas ambições, junto com meus novos companheiros de equipe. Mal posso esperar para começar.”

Leny Yoro assinou com o Manchester United. Manchester United/Manchester United via Getty Images

O zagueiro se juntará a Joshua Zirkzee, que assinou com o Bologna no domingo, no Old Trafford.

Ambas as contratações foram apoiadas pela nova liderança de futebol do clube, colocada em prática nos últimos meses após a chegada de Sir Jim Ratcliffe como proprietário minoritário, bem como pelos olheiros do clube e pelo técnico Erik ten Hag, disseram fontes.

“Leny é um dos mais empolgantes jovens defensores do futebol mundial; ele possui todos os atributos necessários para se tornar um zagueiro de primeira classe”, disse o novo diretor esportivo do Man United, Dan Ashworth, em uma declaração do clube. “Tendo tido um começo de carreira tão excelente, estamos animados para apoiá-lo a atingir seu imenso potencial aqui no Manchester United.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Este clube tem um histórico fantástico de desenvolver jogadores jovens, sejam eles locais ou trazidos de outros lugares, e dar a eles a orientação, o tempo e a paciência necessários para crescer e florescer. Sob Erik ten Hag e nossa excelente equipe, garantiremos que Leny tenha a plataforma perfeita para atingir o sucesso que todos no clube almejam.”

Zirkee e Yoro substituem efetivamente o atacante Anthony Martial e o zagueiro Raphaël Varane depois que a dupla experiente deixou o clube no início deste verão.

O clube não descartou fazer mais contratações defensivas, fontes disseram à ESPN, com o clube continuando a admirar Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, e Jarrad Branthwaite, do Everton. No entanto, as taxas de transferência continuam sendo um obstáculo potencial, com a ESPN relatando que o United já teve uma oferta de £ 50 milhões (US$ 64 milhões) rejeitada por Branthwaite,

Yoro é considerado um dos jovens talentos defensivos mais brilhantes da Europa após se tornar titular regular no Lille. Ele fez sua estreia sênior aos 16 anos no final da temporada 2021-22.

Informações de Mark Ogden, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.