Man United e Bologna acertam acordo por Joshua Zirkzee – fonte

O Manchester United acertou uma taxa com o Bologna pelo atacante Joshua Zirkzee, disse uma fonte à ESPN.

O United chegou a um acordo que vale mais do que a cláusula de rescisão de € 40 milhões (US$ 43 milhões) escrita no contrato de Zirkzee para permitir que o clube pague a taxa por um período mais longo.

Acionar a cláusula de liberação significaria fazer um pagamento adiantado. Uma fonte disse à ESPN que o United escolheu pagar um “prêmio modesto” em troca de um período de pagamento mais longo.

Zirkzee, que também era procurado pelo Milan, já concordou com os termos pessoais e se transferirá para Old Trafford com um contrato de cinco anos após exames médicos.

O jogador de 23 anos, que marcou 12 gols pelo Bologna na temporada passada, deve se tornar a primeira contratação do United no verão.

Enquanto isso, o clube confirmou que Ruud van Nistelrooy e Rene Hake assinaram contratos de dois anos para se tornarem parte da comissão técnica de Erik ten Hag.

Steve McClaren e Darren Fletcher permanecerão como treinadores do time principal.

Mitchell van der Gaag e Benni McCarthy saíram.

“Estou muito feliz que Rene e Ruud tenham concordado em se juntar ao nosso projeto, acrescentando uma riqueza de experiência, conhecimento e nova energia à equipe”, disse Ten Hag.

“Agora é um bom momento para renovar a equipe técnica, pois buscamos aproveitar as conquistas dos últimos dois anos e avançar para o próximo nível.”

O United anunciou na quinta-feira que o meio-campista Donny van de Beek saiu para se juntar ao Girona. Fontes disseram à ESPN que o acordo vale € 500 mil iniciais, mas pode subir para € 9,1 milhões por meio de complementos.