Man United e Man City liberados para o futebol europeu na próxima temporada

O Manchester City e o Manchester United foram autorizados a participar das competições europeias na próxima temporada pelo Órgão de Controle Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA.

Dúvidas surgiram depois que tanto o Man City quanto o Girona, da LaLiga, que fazem parte do City Football Group, se classificaram para a UEFA Champions League. O Manchester United, enquanto isso, ganhou uma vaga na Europa League ao vencer a FA Cup junto com o Nice, o clube da Ligue 1 que também está sob o controle do grupo INEOS de Jim Ratcliffe.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Dois clubes sob a mesma propriedade em uma competição europeia criam um potencial conflito com as regras de propriedade multiclube da UEFA, e mudanças tiveram que ser feitas no nível do conselho para que todos os quatro clubes fossem admitidos.

A UEFA confirmou na sexta-feira que houve “mudanças significativas na propriedade, governança e apoio financeiro dos clubes envolvidos”, o que “restringiria substancialmente a influência e o poder de decisão dos investidores”.

As ações detidas em Girona e Nice foram transferidas para administradores independentes “por meio de uma estrutura de fundo cego estabelecida sob a supervisão do CFCB”.

A medida se aplica apenas à temporada 2024-25, após a qual as ações serão transferidas de volta para o City Football Group e a INEOS.

Ratcliffe adquiriu uma participação de 27,7% na United em fevereiro, enquanto a INEOS, a empresa química que ele fundou e agora dirige como CEO, comprou a Nice em 2019.

Uma fonte disse à ESPN que o United já foi bloqueado pela UEFA em suas tentativas de contratar o zagueiro do Nice, Jean-Clair Todibo.

“Eles disseram que podemos vendê-lo para outro clube da Premier League”, disse Ratcliffe em uma entrevista no mês passado.

“Mas não podemos vender para o Manchester United. Mas isso não é justo com o jogador e não vejo o que isso alcança.”

A UEFA disse na sexta-feira que o United e o City concordaram em não transferir jogadores de ou para seus clubes irmãos, Nice e Girona, respectivamente, até setembro de 2025, o que significa que Todibo não pode se juntar ao United. Também descarta qualquer movimentação de jogadores entre os clubes na janela de transferências de verão de 2025.

No entanto, uma fonte disse à ESPN que o City deve contratar Sávio neste verão.

O ponta estava emprestado ao Girona na temporada passada, mas o acordo será fechado com o clube-mãe, o Troyes, que não se classificou para a Liga dos Campeões.