Man United e Marselha em negociações sobre acordo com Mason Greenwood – fonte

O Manchester United está em negociações avançadas com o Marselha sobre um acordo de empréstimo visando uma transferência permanente que levaria Mason Greenwood a deixar o Old Trafford, disse uma fonte à ESPN.

O atacante de 22 anos passou a última temporada emprestado ao Getafe, na Espanha, marcando 10 gols em 36 jogos pelo time da LaLiga, mas deveria retornar ao United para os treinos de pré-temporada esta semana, pois seu contrato ainda tem 12 meses para terminar.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Uma fonte disse à ESPN que Greenwood estava no campo de treinamento do United em Carrington mais cedo na segunda-feira para conhecer a nova equipe de liderança do futebol, e uma discussão foi realizada com o foco de encontrar um novo clube para ele. Greenwood não participou do treinamento, acrescentou a fonte.

Greenwood não joga pelo United desde que foi suspenso pelo clube em janeiro de 2022, após ser preso por suspeita de estupro e agressão, com a Polícia da Grande Manchester confirmando a existência de “imagens e vídeos nas redes sociais postados por uma mulher relatando incidentes de violência física”.

O ex-jogador da seleção inglesa foi posteriormente acusado de tentativa de estupro, envolvimento em comportamento controlador e coercitivo e agressão que resultou em danos físicos reais, com data de julgamento marcada para novembro de 2023, antes que o Crown Prosecution Service (CPS) retirasse todas as acusações contra Greenwood em fevereiro de 2023 devido a “uma combinação da retirada de testemunhas-chave e novo material que veio à tona, o que significava que não havia mais uma perspectiva realista de condenação”.

Apesar da retirada das acusações contra Greenwood, o jogador não voltou a atuar pelo United, e o clube decidiu procurar um novo time para ele.

Mason Greenwood jogou pelo Getafe na LaLiga na temporada passada. Angel Martinez/Getty Images

O Getafe estava interessado em contratar Greenwood em um contrato permanente após seu empréstimo bem-sucedido na temporada passada, mas fontes disseram que o United gostaria de pelo menos £ 20 milhões (US$ 25,7 milhões) pelo jogador cujo contrato inclui uma opção de 12 meses, que seria acionada pelo clube de Old Trafford se eles não conseguissem garantir um acordo de transferência permanente neste verão.

Juventus, Atlético de Madrid e Lazio têm interesse em um acordo permanente com Greenwood, mas o time francês Marseille agora surgiu como favorito, com uma fonte dizendo à ESPN que o time da Ligue 1 apresentou uma oferta firme e as negociações entre os dois clubes estão progredindo. Neste estágio, a taxa potencial e os termos de qualquer acordo não foram divulgados.