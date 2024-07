Man United espera que a trégua entre Jadon Sancho e Erik ten Hag se mantenha

Jadon Sancho está de volta ao Man United e, embora as tensões com o técnico Erik ten Hag ainda existam, há esperança de que a crise esteja se resolvendo. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

LOS ANGELES, Califórnia — Pelo menos externamente, houve poucos sinais da turbulência durante a pré-temporada que tomou conta da carreira de Jadon Sancho durante a maior parte do ano.

Chegando em um carrinho de golfe para treinar no Estádio Wallis Annenberg da UCLA na sexta-feira à tarde, ele estava sorrindo e brincando com Marcus Rashford. E enquanto outros companheiros de equipe lutavam contra o jet lag no início da turnê de pré-temporada do Manchester United na costa oeste da América, Sancho estava dormindo profundamente. Um membro do esquadrão viajante não conseguia acreditar que ele conseguiu dormir por quase todo o voo de 11 horas de Manchester para LAX, e então aproveitou oito horas inteiras na quarta-feira à noite, assim que o time pousou.

É um clima muito diferente de setembro de 2023, quando Sancho atacou o técnico Erik ten Hag em uma publicação explosiva nas redes sociais que levou a um banimento das instalações do time principal em Carrington por mais de quatro meses. Foi seguido por uma transferência de empréstimo arranjada às pressas para o antigo clube Borussia Dortmund em janeiro e um retorno bem-sucedido à Alemanha, que terminou com uma aparição na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid em Wembley em junho.

Por enquanto, porém, Sancho está de volta ao United. Ele não estaria na Califórnia se não fosse pelas conversas claras com Ten Hag no começo deste mês, um desenvolvimento surpreendente dado que a rixa não mostrou sinais de descongelamento ao longo dos 10 meses anteriores.

A explicação oficial é que Sancho foi reintegrado ao time após “refletir sobre questões passadas”, e que Ten Hag concordou em colocar um ponto final no assunto e seguir em frente. Não está claro se o holandês recebeu o pedido de desculpas que havia exigido inicialmente, com fontes preparadas apenas para dizer que houve um abrandamento de ambos os lados.

Ten Hag foi questionado sobre a situação em uma entrevista coletiva em Los Angeles na sexta-feira, dizendo apenas que: “Precisamos de bons jogadores, e ele é um jogador muito bom”.

Não há dúvidas sobre o talento de Sancho, e ele o mostrou com uma performance impressionante na primeira partida da semifinal da Champions League contra o Paris Saint-Germain em maio. Mas o que está menos claro é se ele pode ou não fazê-lo sob o brilho intenso dos holofotes do United.

Até agora, sua passagem de três anos no Old Trafford resultou em uma grande decepção. Depois de finalmente chegar em um acordo de £ 73 milhões em 2021 após uma perseguição de dois anos, ele mostrou lampejos em suas 58 aparições na Premier League, mas não muito mais.

Parte do problema tem sido sua posição. Na época de sua transferência, fontes do United estavam ansiosas para explicar que ele havia sido contratado para jogar na ponta direita — uma posição problemática para o clube ao longo de vários anos. Sancho, no entanto, prefere jogar na esquerda, onde o United já tem Rashford.

O problema também não desapareceu; na verdade, só se tornou mais pronunciado. Rashford ainda quer jogar na esquerda, assim como Alejandro Garnacho. Garnacho está em uma pausa prolongada após ir para a Copa América com a Argentina, mas com Sancho e Rashford treinando na UCLA na sexta-feira, ambos estavam fazendo questão de assistir ao Ten Hag.

Os primeiros seis jogos do Man United Dom, 16 de agosto 20:00 Fulham (H) Sáb, 24 de agosto 12:30 Brighton (a) Dom, 1 de setembro 16:00 Liverpool (E) Sáb, 14 de set. 12:30 Southampton (um) Sáb, 21 de set. 17:30 Palácio (a) Dom, 29 de setembro 16:30 Tottenham (C) Horários de início mostrados como no Reino Unido

Em duas sessões de sete contra sete comandadas pelo novo técnico assistente Rene Hake, Rashford e Sancho estavam em times diferentes e ambos assumiram posições na esquerda. Sancho ocasionalmente se deslocava para dentro, mas Rashford ficava o mais aberto possível, atacando seu defensor antes de cortar com o pé direito para chutar.

Rashford foi escolhido na esquerda para o amistoso contra o Arsenal no SoFi Stadium no sábado e armou o gol para Rasmus Hojlund com um passe cortado por cima. Sancho substituiu Rashford no intervalo e ficou quieto, exceto por se apresentar confiante para marcar o pênalti da vitória na disputa de pênaltis no final do jogo.

O United estava aberto a ofertas por Sancho antes de seu retorno e, apesar de sua reintegração ao elenco principal, esse continua sendo o caso. Há uma teoria de que parte da motivação do Manchester United para trazê-lo de volta foi que um jogador no exílio deprecia em valor muito mais rápido do que um que é uma parte ativa do elenco e, no mínimo, Sancho está se mantendo em forma e treinando em alto padrão.

O problema é que a avaliação do United de cerca de £ 40 milhões tem, até o momento, dissuadido a maioria dos pretendentes, incluindo Paris Saint-Germain e Juventus. O Dortmund adoraria tê-lo de volta, mas apenas por empréstimo, e do jeito que as coisas estão, o United não está preparado para considerar outra mudança temporária, particularmente uma que exigiria pagar uma grande parte de seu salário. Se sua postura mudará conforme se aproxima do Deadline Day, ainda não se sabe, e pode ser determinado por quanto tempo durará a trégua com Ten Hag.

O resultado ideal para o United é que a fenda seja curada e Sancho comece a mostrar consistentemente a forma que convenceu o clube a torná-lo sua quarta contratação mais cara de todos os tempos. Se isso acontecer, Ten Hag estará dormindo tão profundamente quanto Sancho na próxima temporada.