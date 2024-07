Man United estende contrato do técnico Erik ten Hag até 2026

Erik ten Hag renovou seu contrato com o Manchester United, confirmou o clube na quinta-feira.

O contrato do holandês será válido até 2026 e ele manterá o título de “técnico do time principal” após o United ter acionado uma opção de um ano.

Fontes disseram à ESPN que as discussões sobre a reformulação da comissão técnica do Ten Hag continuam, com Ruud van Nistelrooy e Rene Hake prontos para chegar ao Old Trafford.

“Estou muito satisfeito por ter chegado a um acordo com o clube para continuar trabalhando juntos”, disse Ten Hag.

“Olhando para os últimos dois anos, podemos refletir com orgulho sobre dois troféus e muitos exemplos de progressão de onde estávamos quando entrei.

“No entanto, também devemos deixar claro que ainda há muito trabalho duro pela frente para atingir os níveis esperados do Manchester United, o que significa lutar por títulos ingleses e europeus.

“Nas minhas discussões com o clube, encontramos total unidade em nossa visão para atingir essas metas, e estamos todos fortemente comprometidos em fazer essa jornada juntos.”

Ten Hag permanecerá nos termos atuais de seu contrato, o que significa que ele manterá o veto de transferência que fazia parte do acordo quando ele chegou do Ajax em 2022.

Erik ten Hag venceu a FA Cup com o Manchester United na temporada passada. Michael Regan – A FA/A FA via Getty Images

Em vez de negociar um novo acordo, o United optou por acionar uma extensão de um ano que manterá o jogador de 54 anos sob contrato até junho de 2026. Seu acordo atual expiraria em 2025.

O futuro de Ten Hag estava em sérias dúvidas após uma temporada em que o United terminou em oitavo na Premier League antes de terminar em alta com a vitória na final da FA Cup contra o Manchester City.

O novo diretor esportivo Dan Ashworth admitiu que a análise de fim de temporada “destacou áreas para melhorias”, mas insistiu que Ten Hag continua sendo o homem certo para o trabalho.

“Com dois troféus nas últimas duas temporadas, Erik reforçou seu histórico como um dos treinadores mais consistentemente bem-sucedidos do futebol europeu”, disse Ashworth, dias após se transferir oficialmente para o United na segunda-feira, após longas negociações com o Newcastle.

“Embora a análise do clube sobre a temporada passada tenha destacado áreas para melhorias, também chegou à conclusão clara de que Erik era o melhor parceiro para trabalharmos na elevação de padrões e resultados.

“Este grupo de jogadores e equipe já mostrou que é capaz de competir e vencer no mais alto nível; agora precisamos fazer isso de forma mais consistente.

“Com nossa equipe de liderança de futebol fortalecida agora em ação, estamos ansiosos para trabalhar lado a lado com Erik para alcançar nossas ambições compartilhadas para este clube de futebol.”