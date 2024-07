Man United intensifica perseguição por Matthijs de Ligt – fontes

O Manchester United aumentou seu interesse no zagueiro do Bayern de Munique, Matthijs de Ligt, disseram fontes à ESPN.

O United entrou em contato com os representantes de De Ligt e uma abordagem oficial ao Bayern é esperada em breve.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O clube voltou sua atenção para o holandês, que está disponível no Bayern, após chegar a um impasse nas negociações com o Everton sobre um acordo por Jarrad Branthwaite.

O United já viu uma oferta de £ 43 milhões, incluindo complementos, rejeitada pelo Everton, que avalia o jogador de 22 anos em cerca de £ 70 milhões.

O técnico Erik ten Hag está interessado em trazer pelo menos um zagueiro neste verão para substituir Raphaël Varane, que deixou Old Trafford em uma transferência gratuita no final da temporada. Fontes disseram à ESPN que também há interesse em Leny Yoro e Marc Guéhi, do Lille, no Crystal Palace.

O Real Madrid lidera a corrida para contratar Yoro, de 18 anos, e o Liverpool também está interessado em Guehi, que impressionou pela Inglaterra na Euro 2024.

Contratar pelo menos um zagueiro é uma parte fundamental do plano de recrutamento de verão do United, assim como trazer um atacante e um meio-campista central. O United tem seguido De Ligt desde sua descoberta no Ajax e estava interessado antes de ele se mudar para a Juventus em 2019.

Matthijs de Ligt está sendo escalado pelo Manchester United. Mateo Villalba/Getty Images

Ele se juntou ao Bayern em 2022, mas caiu na hierarquia da Allianz Arena. Os gigantes da Bundesliga contrataram Kim Min-Jae do Napoli no verão passado e estão ansiosos para trazer o internacional alemão Jonathan Tah do Bayer Leverkusen antes do início da nova temporada.

O United está aberto a ofertas por Victor Lindelöf e Harry Maguire neste verão. O Fenerbahçe está interessado em Lindelof, que tem um ano restante de contrato, mas ainda não houve uma abordagem formal ao United.

O clube continua em negociações com Jonny Evans sobre um novo contrato. Se Lindelof ou Maguire saírem, o United pressionará para trazer dois zagueiros, embora o departamento de recrutamento esteja ciente de que as finanças estão apertadas e o time precisa de outro atacante para substituir Anthony Martial, que saiu após o término de seu contrato.