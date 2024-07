Man United oferece jogadores para financiar onda de transferências – fonte

O Manchester United está incentivando ofertas de vários jogadores experientes para financiar novas transferências neste verão, disse uma fonte à ESPN.

O United já fez duas contratações importantes: o atacante Joshua Zirkzee e o zagueiro Leny Yoro.

A dupla, trazida por um total de £ 88 milhões ($ 113,6 milhões), chegou a Old Trafford para substituir Anthony Martial e Raphaël Varane. Mas o técnico Erik ten Hag também está interessado em contratar um meio-campista central, outro zagueiro e um lateral-direito.

Yoro revelou na segunda-feira que a lenda do United, Rio Ferdinand, contribuiu para sua decisão de ingressar no clube, dizendo que conversou com o jogador de 45 anos duas semanas antes de ingressar.

“Conversamos por 10 minutos sobre o Manchester United, então ele me ajudou muito a fazer minha escolha”, disse Yoro em entrevista publicada no site do clube.

“Ele falou principalmente sobre o clube e como ele é. Que este é um clube histórico com uma grande história, e se eu for para lá preciso lutar pelo clube, estar pronto, porque este é o maior clube do mundo.”

O United ainda tem interesse no zagueiro Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, embora os dois clubes ainda tenham avaliações diferentes, e no meio-campista do Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte.

A saída definitiva de Mason Greenwood para o Marselha por uma quantia que pode chegar a £ 26,6 milhões aumentou os fundos, mas uma fonte disse à ESPN que o clube também está interessado em contratar outros jogadores do time principal.

Uma fonte disse à ESPN que uma grande parte dos honorários de Greenwood é composta por complementos relacionados ao desempenho.

O United considerará ofertas por Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka e Christian Eriksen, que têm apenas um ano de contrato.

Leny Yoro foi a mais recente aquisição do Man United e o clube está buscando fechar mais negócios neste verão. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Harry Maguire, Scott McTominay, Antony e Jadon Sancho também estariam disponíveis se as avaliações do United fossem atendidas.

Sancho foi reintegrado ao time após sua desavença pública com Ten Hag e começou o amistoso de pré-temporada contra o Rangers no sábado.

O United vem pedindo cerca de £ 40 milhões pelo jogador de 24 anos, que tem sido especulado com o PSG, e ainda consideraria ofertas naquela região.

Fontes disseram à ESPN que Sancho foi oferecido ao PSG, entre outros clubes, e que o jogador está sendo considerado pela hierarquia da capital francesa, pois ele se encaixa no perfil de jogador que eles estão procurando após a saída de Kylian Mbappé.

O United quer um acordo permanente para o ponta, em vez de um empréstimo como o do Borussia Dortmund na temporada passada, disseram as fontes. O PSG também está considerando Rafael Leão, do AC Milan, Nico Williams, do Athletic Club, e Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli, embora todos os três tenham preços altos.

As fontes acrescentaram que as notícias que ligavam Bruno Fernandes a uma transferência para o PSG eram exageradas e observaram que seria necessária uma oferta enorme para que o United permitisse que seu capitão saísse.

Rasmus Højlund e Eriksen retornaram aos treinos na segunda-feira após jogar pela Dinamarca na Euro 2024. Marcus Rashford também retornou após perder a vitória por 2 a 0 sobre o Rangers por causa de uma lesão.

O United treinará em Carrington na terça-feira antes de voar para Los Angeles para o início de sua turnê pelos EUA na quarta-feira. O time de Ten Hag enfrenta o Arsenal no SoFi Stadium no sábado.