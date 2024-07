Man United perto de acordo com Joshua Zirkzee do Bologna – fonte

O Manchester United está se aproximando de um acordo pelo atacante do Bologna, Joshua Zirkzee, disse uma fonte à ESPN.

O United chegou a um amplo acordo sobre os pagamentos relacionados aos representantes de Zirkzee, que eram um obstáculo, e agora tentará chegar a um acordo com o Bologna.

Zirkzee tem uma cláusula de rescisão de £ 34 milhões (US$ 43,5 milhões) em seu contrato, válida até agosto, mas o United pode tentar negociar um acordo diferente.

O jogador de 23 anos, que também tem despertado o interesse do Milan, faz parte da seleção holandesa que se prepara para a semifinal da Euro 2024 contra a Inglaterra, em Dortmund, na quarta-feira.

Zirkzee surgiu como o alvo preferido do United para atacar, depois que eles também consideraram Jonathan David, do Lille, e Ivan Toney, do Brentford.

O Chelsea também demonstrou interesse em David, que tem mais um ano de contrato com o Lille e está disponível por cerca de £ 25 milhões.

Zirkzee marcou 12 gols pelo Bologna na temporada passada, terminando em quinto na Série A, classificando-se para a Liga dos Campeões pela primeira vez na era moderna.

Uma fonte disse à ESPN que o United continua em contato com o Bayern de Munique sobre um acordo pelo companheiro de seleção de Zirkzee, Matthijs de Ligt.

O lado alemão está disposto a negociar a saída do defensor e avalia o jogador de 24 anos em mais de £ 40 milhões. O United já viu uma oferta recusada pelo zagueiro central do Everton Jarrad Branthwaite neste verão.

Trazer um atacante, um zagueiro e um meio-campista central são as prioridades do United na janela de verão. Dan Ashworth agora assumiu o controle do recrutamento após sua chegada como diretor esportivo na semana passada.

O meio-campista Donny van de Beek, que passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao Eintracht Frankfurt, está pronto para se juntar ao Girona em um acordo permanente no valor de cerca de £ 420.000. A taxa pode aumentar dependendo de seu sucesso no Girona.

O United contratou o ex-meio-campista da seleção holandesa do Ajax em um acordo de £ 40 milhões em 2020.

Jogadores do United que não participaram nem da Eurocopa nem da Copa América devem retornar a Carrington para o início dos treinos de pré-temporada na segunda-feira.

O Ten Hag reforçou sua equipe técnica com reforços holandeses, com o lendário atacante Ruud van Nistelrooy e Rene Hake fechando contratos de dois anos com o clube.