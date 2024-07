Man United perto de vencer o Real Madrid para Leny Yoro – fontes

O Manchester United está perto de superar a concorrência do Real Madrid e fechar um acordo de £ 52,1 milhões (US$ 67,9 milhões) por Leny Yoro, depois que o zagueiro do Lille recebeu permissão para viajar para Old Trafford para exames médicos, disseram fontes à ESPN.

O United, que concluiu a contratação do atacante holandês Joshua Zirkzee do Bologna por £ 35,8 milhões (US$ 46,7 milhões) no início desta semana, ultrapassou o Madrid na disputa por Yoro, com fontes dizendo à ESPN que os vencedores da Liga dos Campeões optaram por não entrar em uma guerra de lances com o clube da Premier League pelo zagueiro.

Yoro, de 18 anos, era a favor de uma transferência para o Madrid e inicialmente resistiu à transferência para o United, mas o clube inglês agora fez um avanço nas negociações com o Lille e o jogador.

O Lille, que terminou em quarto lugar na Ligue 1 na temporada passada e garantiu uma vaga na terceira fase de qualificação para a Liga dos Campeões de 2024-25, aceitou a proposta do United e Yoro agora está viajando para Manchester para discutir os termos pessoais e passar por exames médicos.

Fontes disseram à ESPN, no entanto, que, embora a disposição de Yoro em viajar para Manchester mostre que o jogador está aberto a uma transferência para Old Trafford, ainda há trabalho a ser feito para fechar o acordo, apesar da relutância do Madrid em buscar uma transferência no mesmo nível da oferta do United.

O internacional francês sub-21 Yoro é considerado um dos jovens talentos defensivos mais brilhantes da Europa, tendo se tornado titular regular no Lille, tendo feito sua estreia profissional aos 16 anos, no final da temporada 2021-22.

O United está buscando jovens talentos neste verão, enquanto a nova diretoria de futebol do clube, liderada pelo proprietário da INEOS, Sir Jim Ratcliffe, tenta reconstruir o elenco de Erik ten Hag com jogadores que tenham potencial e capacidade de aumentar seu valor no time.

A busca por Yoro e pelo zagueiro Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, também deve levar a uma série de saídas de defensores do Old Trafford neste verão, com o United preparado para ouvir ofertas por Victor Lindelöf, Harry Maguire e Aaron Wan-Bissaka.

O ex-jogador da seleção francesa Raphaël Varane já deixou o clube após o término de seu contrato no mês passado.

Informações de Rodrigo Faez, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.