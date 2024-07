Man United promete consultar fãs antes de vender direitos de nome

O Manchester United prometeu consultar os fãs antes de vender os direitos de nomeação do seu estádio, mas o clube admitiu que renomear Old Trafford é uma opção que está sendo considerada.

O United está avaliando planos para reconstruir o Old Trafford ou construir um novo estádio no mesmo local.

A obra pode custar até £ 2 bilhões (US$ 2,58 bilhões) e a diretora de operações da United, Collette Roache, disse aos fãs que “todas as opções possíveis de financiamento” serão analisadas.

O Manchester United está considerando todas as opções de financiamento para Old Trafford. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Elas incluem a venda dos direitos de nomeação de um novo estádio e a celebração de um acordo que fez com que o estádio do Barcelona fosse renomeado para Spotify Camp Nou.

Mas falando em um fórum de fãs neste mês, Roache disse que os torcedores serão consultados antes que uma decisão seja tomada.

“Você pode ter visto a especulação da mídia sobre direitos de nomeação e foi só isso; especulação”, disse Roache. “Devemos analisar todas as opções de financiamento possíveis, mas ainda estamos em estágios iniciais, sem decisões tomadas. O que podemos prometer é que os fãs, por meio deste fórum e outros canais, serão mantidos informados e consultados a cada passo do caminho.”

Desde a chegada de Sir Jim Ratcliffe como coproprietário, o trabalho já começou em uma reforma de £ 50 milhões no campo de treinamento de Carrington do United.

Melhorias também estão sendo feitas no Old Trafford, incluindo a atualização do túnel dos jogadores.

“O túnel dos jogadores não viu nenhuma grande mudança desde que foi aberto em 1993, após a remodelação do Stretford End”, disse Roache. “Mas quando os jogadores entrarem em campo contra o Fulham no mês que vem, eles encontrarão um interior de túnel muito mais inteligente e moderno.”

Enquanto isso, o United também agiu para acalmar as preocupações dos fãs de que jogos competitivos poderiam ser transferidos para o exterior.

Houve especulações de que as partidas da Premier League poderiam ser transferidas para locais fora do Reino Unido, mas Roache garantiu aos torcedores que o clube “não está levando adiante” a ideia.