Manchester City completa transferência para o lateral brasileiro Sávio

O Manchester City concluiu um acordo com o ponta brasileiro Sávio, de 20 anos, por um contrato de cinco anos, confirmou o clube na quinta-feira.

Fontes disseram à ESPN que o City pagou uma taxa de transferência inicial de € 25 milhões (US$ 27,3 milhões), mais potenciais € 15 milhões (US$ 16,4 milhões) em complementos.

Sávio chega ao City vindo do Troyes, da França, após períodos de empréstimo no PSV Eindhoven e no Girona.

Tanto o Troyes quanto o Girona fazem parte do City Football Group (CFG), liderado pelo Manchester City.

“Estou muito feliz por me juntar ao Manchester City, campeão da Premier League e vencedor do Mundial de Clubes”, disse Sávio.

“Todo mundo sabe que eles são o melhor time do mundo atualmente, então estar aqui é muito emocionante para mim.

O ponta brasileiro Sávio foi contratado pelo Manchester City. Nick Tre. Smith/Icon Sportswire via Getty Images

“Estou animado com a oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores treinadores de todos os tempos e alguém que sei que me ajudará a melhorar ainda mais.

“Eu me diverti muito na Espanha e estou ansioso por um novo desafio de jogar na Premier League ao lado de alguns dos melhores jogadores do mundo.

“Mal posso esperar para conhecer os fãs e meus novos companheiros de equipe e espero fazer parte da missão de trazer mais sucesso ao City.”

Sávio marcou 11 gols em 41 jogos pelo Girona na temporada passada, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

Ele jogou pelo Brasil na Copa América deste ano e marcou um gol em cada uma das quatro partidas até a seleção ser eliminada pelo Uruguai nas quartas de final.

Informações de Rob Dawson, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.