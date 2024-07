Manchester City define preço de £ 40 milhões para transferência de Ederson – fonte

O Manchester City só considerará ofertas acima de £ 40 milhões (US$ 51,6 milhões) pela transferência do goleiro Ederson, disse uma fonte à ESPN.

O brasileiro é desejado pelo Al Ittihad e está aberto a se transferir para o time da Saudi Pro League.

O City está disposto a deixá-lo sair, mas só considerará ofertas que correspondam à sua avaliação.

Ederson é o goleiro titular de Pep Guardiola há sete temporadas e tem mais dois anos de contrato.

O City teve contato com Al Ittihad e Al Nassr, mas suas avaliações — em torno de £ 25 milhões (US$ 32 milhões) — ficaram aquém. O Al Nassr contratou o goleiro Bento, do Athletico Paranaense, na sexta-feira, até 2027.

Ederson foi tentado por uma mudança para a Arábia Saudita com ofertas para triplicar seu salário, o que o tornaria o goleiro mais bem pago do mundo.

Uma fonte disse à ESPN que o City continua tranquilo sobre a situação, com Guardiola confiante de que o goleiro reserva Stefan Ortega, que assinou uma extensão de um ano até 2026, pode assumir o cargo caso Ederson saia.

Ortega fez 20 jogos em todas as competições na temporada passada, incluindo o empate por 3 a 3 com o Real Madrid na Liga dos Campeões.

Tanto Ederson quanto Ortega foram convocados para o elenco do City para a turnê pelos Estados Unidos, ao lado de Erling Haaland e Jack Grealish.

Kalvin Phillips, que passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao West Ham, também faz parte do elenco, embora o City continue aberto à saída do meio-campista se sua avaliação de cerca de £ 20 milhões for atendida.

Enquanto isso, uma fonte disse à ESPN que o City espera que Kevin De Bruyne permaneça no clube neste verão.

O jogador de 33 anos está de férias após participar da Euro 2024 com a Bélgica e foi relacionado a uma transferência para o Al Ittihad.

De Bruyne, que tem mais um ano de contrato no Etihad Stadium, não descartou se mudar para a Arábia Saudita no futuro, mas uma transferência neste verão é considerada improvável.