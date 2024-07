Manchester City lança novo terceiro uniforme em festa de quarteirão em Nova York

Jessica Park, Julian Alvarez e Ruben Dias exibem o novo kit enquanto o tecido rosa esvoaça ao redor deles. Puma

Com o retorno da Premier League em 16 de agosto se aproximando cada vez mais, o atual campeão Manchester City lançou seu novo terceiro uniforme para a temporada 2024-25.

O uniforme foi lançado enquanto o City embarca em uma rápida turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos, com os fãs tendo a primeira visão do novo design em um evento especial de festa de quarteirão organizado pelo clube em Nova York.

A área na 49th Street e 5th Avenue, do lado de fora da loja oficial da Puma, foi transformada em uma quadra personalizada que recebeu DJs ao vivo, demonstrações de futebol estilo livre, treinos de basquete, concursos de enterradas e várias outras atividades.

Várias estrelas do City estavam presentes, com Erling Haaland, Jack Grealish e o técnico Pep Guardiola, todos assistindo à ação da quadra enquanto os mundos do futebol e do basquete se fundiam nas ruas da cidade.

O evento de festa de quarteirão também incluiu a grande revelação do novo e elegante terceiro uniforme do City, que vê o clube retornar ao clássico uniforme bordô pela primeira vez desde 2017-18, tendo adotado a cor pela primeira vez como uma alternativa ao azul-celeste nas décadas de 1950 e 1960.

A camisa é finalizada com detalhes dourados e um interessante gráfico por toda parte que lembra as grandes velas de navio ondulantes encontradas no brasão do City. Introduzido pela primeira vez em 1960, o navio foi originalmente baseado em um encontrado no brasão de armas do City of Manchester.

Jack Grealish modela o novo kit. Puma

Originalmente concebido como um símbolo dos prósperos laços comerciais de Manchester, o uso da vela no mais recente terceiro uniforme do City pretende também refletir o implacável movimento de avanço do clube para acumular títulos e troféus tanto em casa quanto na Europa.