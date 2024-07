Manchester United de volta para Noussair Mazraoui do Bayern – fonte

O Manchester United ressuscitou um acordo para contratar o lateral do Bayern de Munique, Noussair Mazraoui, depois que uma proposta de transferência para o West Ham United fracassou, disse uma fonte à ESPN.

Mazraoui estava prestes a uma transferência de £ 15 milhões para o Estádio de Londres, mas as negociações fracassaram no último minuto.

O West Ham agora voltou sua atenção para Aaron Wan-Bissaka, permitindo que o United reinicie as negociações com o Bayern por Mazraoui.

Erik ten Hag está interessado em fortalecer ambas as posições de lateral, mas o clube precisa levantar fundos vendendo jogadores primeiro. Uma fonte disse à ESPN que o United estava inicialmente pedindo cerca de £ 20 milhões por Wan-Bissaka, uma taxa que fez o time turco Galatasaray desistir de seu interesse.

A demanda revisada da United é de cerca de £ 15 milhões.

Wan-Bissaka, que atualmente está com o time do United em sua turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos, tem mais um ano de contrato em Old Trafford.

Ten Hag também tem preocupações sobre a posição de lateral-esquerdo, particularmente com Tyrell Malacia ainda afastado por uma lesão no joelho. Malacia não joga há mais de um ano e foi omitido do time que viajou para Los Angeles na semana passada para continuar sua recuperação em seu centro de treinamento em Carrington.

Mazraoui, 26, jogou sob o comando de Ten Hag durante sua passagem pelo Ajax. O acordo firmado entre Bayern e West Ham teria feito o time da Premier League jogar £ 12,6 milhões na frente com outros £ 2,3 milhões em potenciais acréscimos.