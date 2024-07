Manchester United intensifica busca por novo lateral – fonte

O Manchester United está intensificando sua busca por um novo lateral, disse uma fonte à ESPN, com Tyrell Malacia definido para mais um período fora de campo.

Malacia não joga há mais de um ano por causa de uma lesão no joelho.

Havia esperança de que ele pudesse retornar aos treinos neste verão, mas o jogador de 24 anos, que jogou pela última vez pelo United em maio de 2023, foi omitido do time que viajou para Los Angeles na quarta-feira enquanto continua sua recuperação em Carrington.

Uma declaração no site do clube dizia: “Tyrell Malacia está ausente do elenco enquanto continua sua reabilitação de lesão sob a orientação da equipe médica de Carrington.”

A escassez de laterais-esquerdos na temporada passada, agravada pelos problemas de lesão de Luke Shaw, persuadiu o United a contratar Sergio Reguilón em um acordo de curto prazo no verão passado.

Erik ten Hag também foi forçado a usar as opções de emergência Victor Lindelöf e Sofyan Amrabat.

Shaw também perderá a turnê pelos Estados Unidos após jogar pela Inglaterra na Euro 2024, deixando o United com apenas Harry Amass, de 17 anos, e Sam Murray, de 19 anos, como os únicos laterais-esquerdos reconhecidos para jogos contra Arsenal, Real Betis e Liverpool.

Uma fonte disse à ESPN que o clube está analisando opções de lateral-esquerdo durante a janela de transferências de verão para evitar a repetição dos problemas que ocorreram na temporada passada.

O United também está de olho em laterais-direitos se conseguir encontrar um clube que corresponda à avaliação de £ 20 milhões de Aaron Wan-Bissaka, que entrou no último ano de contrato em Old Trafford.

Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, Lisandro Martínez, Facundo Pellistri e Altay Bayindir também vão falhar a digressão pelos EUA depois de terem feito longas pausas após o Campeonato da Europa e a Copa América.

Enquanto isso, o United anunciou que Rasmus Højlund assumiu a camisa número 9.

O número, usado anteriormente por Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, foi desocupado por Anthony Martial depois que o francês deixou o clube no final da temporada passada.