Manchester United mira em Noussair Mazraoui, do Bayern de Munique

O Manchester United está de olho em uma série de possíveis contratações de lateral-direito, incluindo Noussair Mazraoui, do Bayern de Munique, disse uma fonte à ESPN.

O United gostaria de adicionar outro lateral-direito ao seu elenco neste verão, mas é provável que isso dependa da saída de Aaron Wan-Bissaka do Old Trafford.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O zagueiro do Bayern Mazraoui é um dos nomes em consideração, enquanto o clube já teve interesse em Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen. Uma fonte disse à ESPN que o internacional marroquino de 26 anos poderá deixar a Allianz Arena se a avaliação do Bayern for atendida.

O United contratou o zagueiro de 18 anos Leny Yoro do Lille, mas continua aberto a novas contratações defensivas durante a janela.

Ainda há interesse no zagueiro Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, embora o time alemão esteja exigindo uma taxa de mais de £ 42 milhões.

O United vai considerar ofertas por Wan-Bissaka, que tem sido alvo de interesse do Galatasaray e do West Ham United, e espera retornar uma taxa de cerca de £ 20 milhões. O jogador de 26 anos tem um ano restante de contrato em Old Trafford.

Wan-Bissaka provavelmente fará parte do elenco do United que viaja para Los Angeles na quarta-feira para o início da turnê de pré-temporada com partidas contra Arsenal e Real Betis.

A United está pronta para levar um número reduzido de funcionários para os EUA em meio a planos de cortar cerca de 250 empregos da força de trabalho. Vários funcionários que foram informados de que seus empregos estão em risco foram retirados da turnê com a iniciativa de corte de custos, liderada pelo novo coproprietário Sir Jim Ratcliffe e sua equipe INEOS, pronta para acelerar.

A United não quis comentar quando questionada sobre as reduções de pessoal.