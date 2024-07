Manchester United quer construir estádio com 100.000 lugares até 2030 – fonte

O Manchester United espera construir um estádio com capacidade para 100.000 pessoas nos próximos seis anos, disse uma fonte à ESPN.

O clube espera tomar uma decisão final sobre construir um novo estádio ou reformar o Old Trafford antes do final do ano.

O projeto deve custar mais de £ 2 bilhões (US$ 2,6 bilhões), com o United esperando entregar um estádio com capacidade entre 90.000 e 100.000 pessoas até 2030.

O coproprietário Sir Jim Ratcliffe disse anteriormente que preferiria construir um novo estádio no local do estádio existente, possivelmente usando o terreno atrás do Stretford End.

Os planos ainda não foram finalizados, mas os dirigentes do clube se inspiraram em vários projetos semelhantes ao redor do mundo, mas particularmente no SoFi Stadium e no projeto de regeneração do entorno perto de Los Angeles.

O United jogou contra o Arsenal no Estádio SoFi em Inglewood no sábado como parte de sua turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos e fontes disseram à ESPN que os chefes do clube visitaram Los Angeles diversas vezes nos últimos anos.

O ex-atacante do United Andy Cole, que fez parte do contingente em Los Angeles para o jogo contra o Arsenal, disse: “Os fãs do Manchester United e todos no norte da Inglaterra merecem um estádio verdadeiramente de classe mundial, e a SoFi estabeleceu o padrão a ser alcançado.

“Não faço essa comparação levianamente, mas você pode ver um paralelo com a oportunidade em casa, em Manchester. Um estádio novo ou remodelado em Old Trafford pode ser o ponto focal para a revitalização da área ao redor.”

Espera-se que o Manchester United tome uma decisão sobre continuar em Old Trafford até o final do ano. Christopher Furlong/Getty Images

Fontes disseram à ESPN que os dirigentes do United também visitaram o renovado Bernabéu, em Madri, e passaram um tempo em Wembley e no Tottenham Hotspur Stadium, além de acompanhar o projeto do Chicago Bears Burnham Park.

Ratcliffe fez do projeto do estádio uma prioridade desde que se tornou coproprietário em fevereiro.

Em março, foi anunciado que uma força-tarefa conjunta, incluindo o prefeito de Manchester, Andy Burnham, e o ex-capitão do United, Gary Neville, havia sido criada para explorar opções.

Falando em um fórum de fãs no início deste mês, a COO Collette Roche disse: “A força-tarefa está fazendo um bom progresso na exploração das possibilidades de um estádio novo ou reformado no centro de uma regeneração mais ampla.”

Roche também prometeu que os fãs serão consultados antes de qualquer decisão ser tomada sobre a potencial venda dos direitos de nomeação para o novo local, mas admitiu que “todas as opções” para financiar o projeto teriam que ser consideradas. A força-tarefa analisará todas as opções de financiamento, incluindo uma parceria público-privada.