Manel Kape chama Jean Silva de “bom promotor”, mas diz que ele nunca atacou Muhammad Mokaev no UFC PI

Manel Kape não foge de um desafio, mas é difícil para ele acertar contas quando o cara que ele supostamente espancou nem estava lá.

No início de julho, Jean Silva afirmou ter testemunhado Kape atacar o próximo oponente do UFC 304, Muhammad Mokaev, do lado de fora do UFC Performance Institute em Las Vegas. O incidente supostamente se concentrou em algumas palavras duras que os pesos-moscas compartilharam nas redes sociais, e Silva detalhou o que ele chamou de seu próprio relato em primeira mão de assistir à altercação se desenrolar.

“Ele deu uma cotovelada na cabeça de Mokaev na rua, mano”, Silva alegou. “Ele pegou Mokaev na entrada aqui do [UFC] PI Ele deu uma cabeçada e uma cotovelada nele na rua. Ele abriu a cabeça de Mokaev uma semana antes da luta. Ele é um psicopata.”

O único problema com essa história, disse Kape, é que ela nunca aconteceu.

“Nada aconteceu”, Kape disse ao MMA Fighting. “Foi só o Jean. Eu tenho um amigo brasileiro, ele fez essa história [up] só para apimentar a luta. Ele sabe que vou lutar com Mokaev e nós tuitamos mal um com o outro antes, isso era público. Nunca escondemos isso de ninguém. Isso era público.”

Embora brigas entre lutadores tenham ocorrido no UFC PI no passado, o local costuma ficar lotado de atletas a qualquer hora do dia ou da noite, então pareceu um pouco estranho que ninguém mais tenha flagrado essa suposta briga entre Kape e Mokaev.

Como prova adicional de que nenhuma altercação física ocorreu, Kape foi rápido em ressaltar que ele treina em Las Vegas, mas Mokaev raramente viaja para os EUA, a menos que esteja chegando para a semana da luta.

Em termos de proximidade, isso tornaria uma luta de rua entre os pesos-moscas bastante difícil de facilitar.

“Mokaev está no Daguestão ou na Inglaterra, e eu estou em Vegas”, disse Kape. “Não tivemos nenhuma luta. As pessoas gostam de comprar essa história de fã. Esta é a história. A propósito, Jean é um bom promotor. Ele é um bom vendedor no final do dia. Isso torna a luta mais emocionante.

“Mas não, nada aconteceu. Eu e Mokaev estamos bem, somos irmãos, nada disso aconteceu.”

Claro, Kape não se importa em se defender mesmo quando é o lutador menor em uma situação. Ele notoriamente entrou em uma guerra de palavras muito acalorada com o ex-campeão dos médios Israel Adesanya antes do UFC 293, e depois disse que rejeitou uma tentativa de desculpas de “The Last Stylebender”.

Dito isso, a guerra de palavras anterior de Kape com Mokaev não passou de fanfarronice nas redes sociais, já que o prospecto invicto de 23 anos começou a desafiar pesos-moscas de classificação mais alta na tentativa de marcar uma luta. Nada disso significava que Kape estava procurando sangue sempre que encontrasse Mokaev novamente.

“Mokaev é um garoto jovem e quer crescer rápido”, disse Kape. “Ele quer ser um campeão como Jon Jones tão cedo, e não teve a oportunidade. Então, é claro que ele fez esse jogo no começo para pegar os grandes tubarões. Ele era um peixe pequeno na água, então ele queria chegar aos grandes tubarões. Então eu entendi o jogo dele.

“Mas nunca tivemos nada pessoalmente. Nenhuma interação física. Jean queria fazer dessa luta uma coisa. Mokaev, no final das contas, é meu irmão muçulmano. Tudo bem. Mas eu ainda sou o melhor. Eu ainda sou o melhor neste jogo. Eu ainda sou jovem também. Tenho 30 anos. As pessoas não dormem sobre isso. Eu estou apenas ficando muito melhor.”

Quando se trata da luta real em 27 de julho, Kape está animado para finalmente entrar em campo com Mokaev e se enfrentar depois de tanto debate nas redes sociais e entrevistas.

Kape aprecia o talento que Mokaev demonstrou desde que chegou ao UFC, embora tenha visto algumas deficiências nos oponentes de Mokaev que lhes custaram a chance de encerrar sua sequência invicta.

“Definitivamente, ele está vencendo”, disse Kape. “Quando o brasileiro [Jafel Filho] quebrou a perna, era definitivamente mais o ego dele falando. Ele definitivamente não queria desistir, mas era o ego dele. Claro, ele tem um histórico impressionante e não quer perder. É bom também, mas ele foi colocado em uma posição em que não vai conseguir continuar fazendo isso o tempo todo. Eu vi muitos pequenos erros que os lutadores que estão lutando com ele cometeram, e claro, os erros dele e ele aproveita a oportunidade desses erros.

“Só porque eu digo a você e digo a todos, há uma [difference] no campeonato [level]. Claro, todos esses lutadores são bons, eles estão no UFC, parabéns, mas isso é diferente. Esses [are] erros [fighters] com material de campeonato não faça. Eu não cometo erros. Eu não cometo esse tipo de erro. Eu vi muito bem os erros que esses caras estão cometendo com Mokaev e eles não o pegaram e estavam prestes a pegá-lo. Muitas vezes eles correm muito, e lutadores de campeonato não correm. Nós caçamos. Nós somos calmos.”

Em particular, Kape olhou para a vitória mais recente de Mokaev. Embora Kape não tenha tido muitas coisas gentis a dizer sobre Tim Elliott, até ele viu momentos em que o veterano peso-mosca poderia ter conseguido a virada e derrotado Mokaev.

“Tim Elliott é só um vagabundo”, disse Kape. “Ele é só um vagabundo. Ele é um velho lutador. Ele luta como um cara idiota. Ele estava vencendo a luta contra Mokaev, não me entenda mal, Tim Elliott estava indo muito bem. Ele é só muito desleixado e muito burro. Essa é minha opinião. Essa é a história da luta.”

As apostas do confronto não poderiam ser maiores, porque todos os sinais apontam para que o vencedor tenha a próxima chance contra o atual campeão peso-mosca do UFC, Alexandre Pantoja.

Kape espera que esse cenário se concretize depois de conversar com o UFC e saber que uma oportunidade de se tornar campeão está pairando sobre sua cabeça nos últimos meses.

“Sim, temos conversado muito [with the UFC]”, revelou Kape. “Mesmo quando eu deveria lutar com Matheus Nicolau em abril, eu deveria ter lutado com Pantoja se eu [beat] Matheus Nicolau. A luta [Steve] Erceg conseguiu [at UFC 301] era minha oportunidade. Esta é a segunda vez, a oportunidade pelo cinturão, então eu só tenho que entrar na jaula e vencer.”