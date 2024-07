Manel Kape e Muhammad Mokaev entram em briga explosiva no hotel do UFC 304

Manel Kape e Muhammad Mokaev realmente não gostam um do outro.

As tensões continuaram a aumentar entre os dois pesos-moscas do UFC 304 na quarta-feira, quando surgiram imagens de uma briga no hotel anfitrião do evento em Manchester. Mike Heck, do MMA Fighting, confirmou com fontes com conhecimento da situação que o clipe que circulou nas redes sociais era de fato uma briga entre Kape e Mokaev, que pode ser assistida abaixo.

Depois, tanto Kape quanto Mokaev abordaram a situação em seus Stories do Instagram.

Kape postou uma foto de Mokaev com um corte acima da sobrancelha esquerda que dizia “minha cadela para sempre”, enquanto Mokaev circulou uma captura de tela do rosto de Kape durante a confusão com a legenda “Socorro”.

Manel Kape, Instagram

Muhammad Mokaev, Instagram

Kape e Mokaev estão prontos para colidir com dinheiro real em jogo neste sábado em uma luta de três rounds no peso mosca no card preliminar do UFC 304, com o vencedor potencialmente sendo elevado à disputa pelo cinturão peso mosca do campeão do UFC Alexandre Pantoja.

No início de julho, o colega lutador do UFC Jean Silva afirmou ter testemunhado Kape atacar Mokaev do lado de fora do UFC Performance Institute em Las Vegas, no entanto, Kape disse recentemente ao MMA Fighting que a história foi apenas inventada como uma forma de “apimentar a luta”.

O UFC 304 acontecerá em 27 de julho no Co-op Live em Manchester, Inglaterra.