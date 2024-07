Manifestantes do Reino Unido atacam a mesquita de Southport e entram em confronto com a polícia após esfaqueamento fatal

Reproduzir conteúdo de vídeo



Um grupo islamofóbico de extrema-direita desencadeou o caos à porta de uma mesquita de Southport, no Reino Unido – não muito longe do trágico local onde 3 crianças foram mortas a facadas essa semana.

Membros da Liga de Defesa Inglesa jogaram garrafas e tijolos fora do local de culto religioso na terça-feira – onde os muçulmanos vão orar, lembre-se – e entraram em confronto violento com a polícia… com vídeos das cenas tensas circulando online.

Como você pode ver, esses caras foram para a cidade… incendiando uma van da polícia, e um policial acabou com o nariz quebrado em meio à loucura.

Gritos como “Não se renda!” e “Inglês até eu morrer!” foram ouvidos por cima de sirenes estridentes… com fogos de artifício explodindo e um helicóptero zumbindo no alto. É uma cena angustiante, para dizer o mínimo.

A multidão indisciplinada parecia ser alimentada pela especulação sobre a identidade do adolescente preso em conexão com o esfaqueamento Taylor Swift-oficina de dança temática… que ceifou a vida de três meninas e deixou várias outras pessoas gravemente feridas.

O nome do suspeito não foi revelado publicamente – e a polícia já disse que o ataque não foi considerado relacionado com terrorismo… e ainda assim, as pessoas estão reagindo assim.



Com as tensões aumentando rapidamente, o Chefe Adjunto da Polícia de Merseyside Alex Goss esclareceu algumas informações erradas… dizendo em um comunicado que o suspeito realmente nasceu no Reino Unido – em vez de ter nascido no exterior, o que presumivelmente é o motivo pelo qual esses nacionalistas estão entusiasmados.

Claramente… eles parecem pensar que o suspeito é um imigrante que cometeu um ato hediondo, e estão tentando fazer uma declaração política com este protesto indisciplinado.



Um repórter da ITV disse que um morador local perguntou-lhes o que estavam fazendo e implorou que parassem – e alguns dos homens aparentemente responderam: “Vocês são o problema! Você continua deixando-os entrar! – referindo-se aos imigrantes que entram no Reino Unido.