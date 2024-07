Manny Pacquiao e Rukiya Anpo entregam em exibição selvagem no Super RIZIN 3; Ryan Garcia desafia ambos

A lenda do boxe Manny Pacquiao e a ex-campeã do K-1 Rukiya Anpo percorreram a distância em uma exibição de três rounds no domingo, no evento co-principal do Super RIZIN 3 em Tóquio, Japão.

Sem juízes no ringue, a luta foi considerada empatada e só poderia haver um vencedor se houvesse nocaute.

Pacquiao tinha experiência a seu favor, com 72 lutas de boxe profissional em seu currículo, mas Anpo — 17 anos mais novo e o oponente mais alto que Pacquiao já enfrentou — lhe deu uma noite difícil no ringue.

O striker japonês acertou uma direita habilidosa para começar as coisas e seguiu com uma combinação dura. Pacquiao respondeu jogando calor de volta nos segundos finais do round de abertura, no entanto Anpo continuou a usar sua enorme vantagem de alcance para atacar de fora no segundo frame, não deixando Pacquiao se aproximar com golpes perigosos.

Quando o round final começou, ambos os homens trocaram golpes ferozmente, com Anpo acertando duas vezes Pacquiao com golpes fortes no primeiro minuto. Anpo então conectou outro direito sólido no corpo e subiu para balançar Pacquiao mais uma vez. Pacquiao finalmente respondeu com um golpe de direita no minuto final, e os dois se envolveram em uma briga até o gongo final tocar.

Anpo provavelmente teria vencido por decisão se a luta fosse julgada, mas o empate foi finalmente anunciado. Ambos os atletas se abraçaram no ringue e agradeceram à multidão antes de Pacquiao convidar Ryan Garcia para o ringue.

“Quero lutar no Japão e quero desafiar Anpo, Pacquiao, quem quer que seja”, disse Garcia.

Anpo respondeu rapidamente com uma crítica às recentes falhas de Garcia nos testes de drogas, e Garcia retrucou: “Acredito que vou nocautear Anpo em três rounds”.

O card principal do Super RIZIN 3 apresentou outro ex-campeão do K-1 em ação, Yuta Kubo, enfrentando o ex-campeão do RIZIN Yutaka Saito. Os dois brigaram no round de abertura, ambos trocando socos fortes que abalaram um ao outro.

A ação desacelerou um pouco no segundo round até Kubo conectar um chute na cabeça e ganhar confiança, então aterrissando rente ao corpo antes de derrubar Saito com um jab. Saito tentou uma queda, mas não conseguiu manter Kubo ali, e Kubo respondeu acertando um chute de esquerda brutal no fígado para finalizar Saito.

Kubo já venceu cinco lutas de MMA consecutivas sob a bandeira RIZIN, três delas por nocaute.

Hiromasa Ougikubo derrotou seu antigo aluno Makoto Shinryu em uma disputa tensa para voltar à conversa por uma chance no campeonato peso mosca, que agora está nas mãos de Kyoji Horiguchi. Ougikubo balançou Shinryu com uma direita antes de pular para uma guilhotina, mas Shinryu escapou. No final, Ougikubo venceu por decisão unânime.

Na parte inicial do card, o veterano de 71 lutas Hideo Tokoro entrou no ringue pela última vez e conseguiu um nocaute no primeiro round sobre Hiroya Kondo em sua luta de aposentadoria. Tokoro deixa o esporte com um recorde de 36-33-2 e vence Masakazu Imanari, Brad Pickett, Royler Gracie e Alexandre Franca Nogueira.

O campeão do BKFC John Dodson retornou ao Japão para um confronto de boxe sem luvas sem luvas, sem título, com Takaki Soya. O desafiante ao título do UFC por duas vezes conseguiu vários knockdowns — e perseverou após sofrer um corte no rosto — para vencer por decisão após cinco rounds cheios de ação e melhorar seu recorde de boxe sem luvas para 4-0-1.

Clique aqui para ver os resultados completos do Super RIZIN 3.