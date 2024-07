Manny Pacquiao pode voltar a competir por um título mundial, diz Sulaiman

Eele Conselho Mundial de Boxe (WBC) deu seu apoio Manny Pacquiaode pelo título mundial dos meio-médios, apesar da lenda do boxe ter 45 anos e não ter pisado no ringue desde sua derrota para Yordenis Ugas em 2021. Até o próprio Pacquiao anunciou sua aposentadoria depois daquela luta com Ugas.

No entanto, Presidente do WBC Mauricio Sulaiman abriu a porta para Pacquiao fazer um retorno para um campeonato mundial. “Manny Pacquiao é atemporal. Ele é uma lenda”, Sulaiman disse à Sky Sports. “Temos um grande precedente de ex-campeões voltando, desde que passem por todos os exames médicos. Como ex-campeão e como uma lenda, ele tem a possibilidade de lutar pelo campeonato do WBC.”

Manny Pacquiao quer voltar ao boxeLAPRESSE

Sulaiman expressou seu entusiasmo pela ideia, dizendo: “Eu realmente gosto da ideia. Acredito que Manny Pacquiao pode vencer qualquer lutador ou ser competitivo com qualquer lutador hoje. Mas tê-lo de volta ao WBC mais de duas décadas depois de ganhar seu primeiro campeonato mundial, que foi o título peso-mosca do WBC, e então subir para o peso-médio em 2024 seria sensacional.”

Pacquiao busca mais um reinado de campeonato

O título mundial dos médios do WBC está atualmente vago após Terence Crawford subiu para 154 libras, e Pacquiao está de olho em uma potencial luta pelo título com Mario Barrios. “Ainda estamos em negociações”, disse Pacquiao no mês passado sobre a possível luta com Barrios. “E estamos falando sobre isso. A luta ainda não foi finalizada. Mas as negociações estão em andamento.”

Os comentários de Sulaiman refletem um senso de excitação sobre a perspectiva de Pacquiao retornar ao ringue para uma chance pelo título do WBC. Apesar da idade de Pacquiao e do tempo longe do boxe, Sulaiman acredita em sua habilidade de competir no mais alto nível. “Eu acho que Manny Pacquiao pode vencer qualquer lutador ou ser competitivo com qualquer lutador hoje”, disse Sulaiman.

O potencial retorno de um ícone do boxe como Manny Pacquiao gerou interesse e expectativa significativos dentro da comunidade do boxe. Com negociações em andamento para uma possível luta pelo título, os fãs estão ansiosamente esperando a oportunidade de ver Pacquiao de volta à ação, almejando mais uma conquista histórica em sua lendária carreira.