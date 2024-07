Manny Pacquiao vs. Rukiya Anpo: atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting traz atualizações ao vivo, rodada a rodada, de Manny Pacquiao x Rukiya Anpo sobre o retorno inesperado da lenda no Super Rizin 3, na Saitama Super Arena, em Saitama, Japão, na manhã de domingo.

A exibição Pacquiao vs. Anpo está prevista para começar por volta das 5h ET no pay-per-view Rizin. Confira nossa página de resultados Pacquiao vs. Anpo para descobrir o que aconteceu no undercard.

Manny Pacquiao, que acumulou um histórico de 62-8-2 em sua carreira, competiu pela última vez contra Yordenis Ugas, perdendo por decisão unânime em 21 de agosto de 2021. Há rumores de que Pacquiao pode retornar ao boxe profissional.

Rukiya Anpo, que tem um histórico de 27-8-1 em sua carreira de kickboxing, não compete desde que perdeu sua estreia no MMA em 31 de dezembro de 2023. Ele caiu para Yuta Kubo por finalização (mata-leão) aos 4:28 do primeiro round.

Veja abaixo o blog ao vivo da luta rodada a rodada de Pacquiao x Anpo:

E aí, pessoal? São 6h30 da manhã, horário do leste dos EUA, o sol já está brilhando, o velho Kazushi Sakuraba acabou de fazer uma promo no ringue, e parece que o UFC 304 foi há três dias. Quem está pronto para um boxe de exibição?! Ahhh sim. A lenda do boxe de 45 anos está prestes a fazer essa caminhada.

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3: