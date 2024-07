Manter uma imagem corporal positiva, cartas da Princesa Diana, humor escatológico: fique por dentro das histórias do dia

👋 Bem-vindo ao 5 Things PM! Após várias semanas de solução de problemas, a Boeing e a NASA disseram que podem ter encontrado a “causa raiz” dos problemas da nave espacial Starliner. Enquanto isso, os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams permanecem no limbo após 50 dias no espaço.

Aqui está o que mais você pode ter perdido durante seu dia agitado:

1️⃣ Imagem corporal: Você provavelmente assistirá às Olimpíadas enquanto descansa no seu sofá com um lanche na mão. Uma coisa que você deve não fazer é envergonhar-se sobre sua forma física e imagem corporal enquanto se maravilha com os melhores atletas do mundo. É pouco saudável e irreal, dizem os especialistas. Mas você pode se inspirar neles.

2️⃣ Licença parental: Alguns países oferecem uma quantidade generosa de tempo livre para novos pais. Nos EUA, os trabalhadores não têm direito a nenhum dia de folga remunerado por lei federal. Uma estrela de reality show — e novo pai — disse que a abordagem americana precisa de uma reformulação.

3️⃣ Escrita real: As cartas da Princesa Diana para a ex-governanta de sua família estão sendo leiloadas. Elas oferecem insights sobre sua vida privada, incluindo preparativos para o casamento com o então Príncipe Charles e detalhes do relacionamento de infância de Harry e William.

4️⃣ Discriminação capilar: O governador de Porto Rico assinou uma lei que proíbe a discriminação contra pessoas que usam afros, cachos, locs, twists, tranças e outros penteados no território racialmente diverso dos EUA. Os apoiadores saudaram a medida como “uma vitória para as gerações futuras”.

5️⃣ Humor de banheiro: A série de sucesso do YouTube “Skibidi Toilet” apresenta um estilo de cinema conhecido como machinima, onde banheiros com cabeça humana entram em guerra com humanoides. Ele pegou rapidamente, e conversas estão em andamento para versões para TV e cinema.

🔥 Ameaça crescente: O incêndio Park, na Califórnia, aumentou rapidamente de tamanho, ficando sete vezes maior em apenas algumas horas e forçando evacuações obrigatórias no Condado de Butte.

Imagens em time-lapse mostram incêndio florestal explodindo em tamanho na Califórnia

• Biden e Harris se encontram separadamente com o primeiro-ministro israelense

• O que sabemos sobre o delegado acusado de matar Sonya Massey em sua casa

• O governador Gavin Newsom emite ordem executiva para remover acampamentos de moradores de rua da Califórnia

💰 Foi esse o crescimento da riqueza do 1% mais rico do mundo na última década.

🐔 Expressão emocional: O rubor sempre foi uma forma de expressão exclusivamente humana, mas um novo estudo descobriu que as galinhas compartilham essa peculiaridade e também são capazes de demonstrar medo ou excitação dessa maneira.

Rezo para que sua filha tenha a sorte de ter filhos um dia. Atriz Jennifer Aniston

Assunto delicado: A ex-estrela de “Friends”, que tem sido aberta sobre suas dificuldades de fertilidade, criticou JD Vance por chamar os democratas de “senhoras gatas sem filhos e infelizes com suas próprias vidas”. Os comentários da candidata republicana à vice-presidência em 2021 ressurgiram esta semana.

💥 Uma explosão hidrotermal lançou detritos a centenas de metros de altura em qual popular parque nacional dos EUA?

A. Yosemite

B. Yellowstone

C. Vale da Morte

D. Grande Canyon

⬇️ Role para baixo para ver a resposta.

🖐️ Grande decisão: O jogador australiano de hóquei de campo Matt Dawson decidiu amputar parte do dedo para poder competir nos Jogos Olímpicos de Verão em Paris. Ele machucou o dedo quando foi atingido por um taco de hóquei no treino há apenas duas semanas.

🇫🇷 Cerimônia de abertura: Paris planeja fazer um grande show ao longo do Rio Sena amanhã para dar início às Olimpíadas de Verão. Aqui está tudo o que você precisa saber e como assistir.

😎 Gostamos de encerrar as coisas com uma nota positiva: A irmandade Alpha Kappa Alpha tem sido uma fonte crítica de apoio e irmandade para centenas de milhares de mulheres ao longo dos anos, incluindo Kamala Harris. Foi assim que ela se tornou uma força na sociedade americana.

🧠 Resposta do teste: B. O Biscuit Basin do Parque Nacional de Yellowstone ficará fechado pelo resto da temporada após a explosão de terça-feira danificar a área ao redor. Teste seus conhecimentos sobre as Olimpíadas com nosso quiz no boletim informativo 5 Things de amanhã de manhã.

