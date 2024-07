Marc Goddard explica por que não arbitrará as lutas do campeão do UFC Leon Edwards

Marc Goddard fica fora do octógono quando se trata do campeão meio-médio do UFC.

Durante uma aparição no programa de Mike Perry Podcast Overdogso árbitro veterano foi questionado sobre os prós e contras da arbitragem, incluindo o quanto os relacionamentos existentes com lutadores complicam sua profissão. Goddard citou Leon Edwards como um exemplo específico de um lutador cujas lutas ele nunca supervisionará, por motivos pessoais.

“Leon Edwards”, disse Goddard. “Você nunca me viu arbitrando Leon Edwards no UFC e nunca verá. Por quê? Porque eu fui o primeiro treinador de Leon Edwards no MMA. Há muito, muito, muito tempo, quando ele era apenas um amador. Mas, novamente, o elemento de bom senso para mim, como eu disse, embora a ligação seja tão — Quem diria então quando Leon entrou pela primeira vez naquela academia como um amador cru, um novato cru, sem experiência. Agora olhe para ele. Campeão mundial dos meio-médios do UFC.

“Mas você nunca me viu arbitrando ele e nunca verá porque vamos manter isso fora do caminho. Eu só não quero nenhum aborrecimento e não quero ser colocado em uma situação em que estou fazendo uma chamada que pode ir contra ele, então é dos dois lados.”

Goddard está envolvido no MMA há mais de 20 anos, mas é mais famoso por ser o terceiro homem no cage em inúmeras lutas de alto nível no UFC e outras grandes promoções. Ele também ganhou reputação por sua transparência quando se trata de discutir suas decisões no cage.

Uma decisão que atraiu a atenção dos fãs e críticas do lutador perdedor foi quando Goddard encerrou a luta no quinto round da primeira disputa de título dos médios entre Israel Adesanya e Alex Pereira no UFC 281 em novembro de 2022. Adesanya parecia estar a caminho de defender com sucesso seu título por pontos, mas uma forte investida de Pereira levou Goddard a intervir para salvar a luta dois minutos depois do início do round final.

Quando Adesanya e Pereira se encontraram em uma revanche no UFC 287 cinco meses depois, Goddard garantiu que ele não fosse escalado. Adesanya vingou sua derrota por meio de um nocaute limpo no segundo round.

“Eu pedi especificamente para não fazer aquela luta”, disse Goddard. “A razão pela qual pedi para não fazer a luta foi porque eu estava pensando em Izzy. Eu o apitava desde então, eu arbitrava sua luta com Sean Strickland, mas eu realmente me afastei porque o que eu não queria era que Izzy me fizesse andar até o vestiário. Eu estava pensando em um lutador então, esta é a noite dele, é tudo sobre ele, e eu não queria entrar naquele vestiário e que ele tivesse qualquer tipo de conotação negativa ou algo assim.

“Então decidi que era a coisa certa a fazer e a coisa mais justa a fazer por ele era simplesmente ficar fora da luta, entregá-la a outro árbitro, e pedi à comissão para não fazer isso.”

Para o bem ou para o mal, Goddard é um dos árbitros mais famosos e comentados do ramo, e ele se orgulha de sempre trabalhar para reduzir seus erros ao mínimo.

Quando se trata de possíveis conflitos de interesse, ele certamente prioriza o profissionalismo acima de tudo.

“Pessoalmente, não tenho problemas com ninguém”, disse Goddard. “Sou um velho cabeça neste jogo. Tenho 50 anos, faço isso há muito tempo, remonta ao que dizíamos antes. Infelizmente, lutar é um negócio emocional e eu entendo isso. Vindo com negócios emocionais é que em certos pontos as coisas não vão do jeito do lutador. Agora, isso pode ser devido a um oficial ou um erro de julgamento, mas obviamente é a última coisa em nossas mentes. Então, de um ponto de vista pessoal — coloque desta forma, quando eu me aposentar da arbitragem e escrever um livro de memórias, meus melhores tuítes são todos os não enviados. Vou salvá-los como rascunhos.

“Olha, vem do coração o que eu faço neste esporte. Eu cresci nele, eu competi, eu fiz turnês, eu sou um artista marcial ativo sempre em primeiro lugar, e a última coisa na Terra é eu ter qualquer forma ou resiliência ou – nada me enche de mais medo se eu for designado para trabalhar em um determinado evento, às vezes o bom senso e a experiência dizem que se houver uma indiscrição passada com um lutador ou algo com que eles não ficaram felizes, sempre há outros árbitros lá, então eu apenas direi: ‘Eu não vou fazer essa luta.’ Você pode declarar de antemão que pode haver um conflito de interesses, coisas assim. Tudo se resume ao indivíduo. Sem ser muito prolixo sobre isso, o bom senso e a experiência contam muito, e eu estou lá apenas para cuidar dessas pessoas. Eu amo o que faço imensamente e sim, eu não quero nenhum aborrecimento.”