Marcelo Bielsa, do Uruguai, critica EUA e organizadores da Copa América após briga

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, defendeu o envolvimento de seus jogadores em confrontos com torcedores colombianos após a partida da semifinal da Copa América no Estádio Bank of America, em Charlotte, Carolina do Norte, antes de criticar os EUA e a CONMEBOL pela organização da competição.

Após a derrota do Uruguai na semifinal, jogadores puderam ser vistos subindo nas arquibancadas para brigar com torcedores adversários. Darwin Núñez e Ronaldo Araújo estavam entre os envolvidos, enquanto o capitão José María Giménez disse que os jogadores estavam simplesmente tentando defender membros da família.

No entanto, a CONMEBOL, entidade máxima do futebol na América do Sul, anunciou uma investigação sobre os incidentes, que também envolveram jogadores da Colômbia e do Uruguai envolvidos em um confronto em campo após o apito final.

“É preciso falar pensando em todas as ameaças que ele receberá se falar”, disse um Bielsa irritado em uma entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira. “Então, a única coisa que posso dizer é que os jogadores reagiram da mesma forma que qualquer ser humano reagiria.

“Se você vir o que aconteceu acontecer e houver [no other process to escape] e eles estão atacando suas namoradas, suas mães, um bebê, suas esposas, suas mães — o que você faria?”

O ex-técnico do Leeds United passou a atacar a cobertura da mídia sobre os incidentes.

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, defendeu seus jogadores com raiva após os confrontos no final da derrota na semifinal para a Colômbia. Omar Vega/Getty Images

“Você está perguntando se vai haver sanções para os que foram defender?”, ele disse. “É um nível de cumplicidade, porque as perguntas também funcionam como uma forma de cúmplice, não sei se todos vocês pensam da mesma forma, se a pergunta que vocês fazem não fosse feita por outra pessoa, mas é isso que vocês jornalistas deveriam estar dizendo, não o que eu deveria estar dizendo, com o risco de abrir minha boca.

“Quando você vê que há uma reação exagerada, quando você vê uma ação violenta, é claro que ninguém vai ser a favor de uma reação violenta. Mas a primeira coisa que você tem que ver é a que eles estão reagindo? E se houvesse alguma outra maneira de fazer diferente, e todos vocês sabem disso, mas vocês querem que nós deste lado abramos nossas bocas sobre isso para que não seja você quem aponte o que aconteceu e então seja afetado de alguma forma.”

Bielsa disse que seus jogadores merecem desculpas, acrescentando que “estamos nos Estados Unidos, o país da segurança”.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) também disse que houve falta de segurança nas arquibancadas, o que levou a “uma reação injustificada, mas humanamente compreensível” dos jogadores.

“Este evento ocorreu em um contexto em que a proporção de torcedores uruguaios era muito pequena. A maioria deles eram famílias, e não havia medidas de segurança suficientes em vigor”, disse a AUF em um comunicado.

“Diante desses fatos, o comportamento dos jogadores foi inevitável e natural”, afirmou, acrescentando, porém, que “condenou veementemente” a agressão.

O treinador passou a criticar a CONMEBOL e os EUA pela organização do torneio, destacando especificamente a falta de segurança e as condições dos campos dos estádios usados ​​regularmente pelos times da NFL.

A Argentina, que enfrentará a Colômbia na final de domingo, criticou as condições do campo no Estádio Mercedes-Benz de Atlanta para a partida de abertura do torneio.

“Eles sabiam há sete meses que jogaríamos aqui e mudaram o campo há dois dias”, disse o técnico argentino Lionel Scaloni após o jogo. “Não é desculpa, mas este não é um bom campo. Sinceramente, o campo não é adequado para esses jogadores.”

A CONMEBOL defendeu as condições dos campos após as críticas, dizendo que o processo de instalação dos campos temporários para a Copa América começou há um ano e que “a estética pode dar uma percepção errada”.

Oito dos estádios usados ​​para a Copa América são sedes da Copa do Mundo de 2026, e reformas foram planejadas permitindo campos maiores em dois anos. Para a Copa do Mundo, a FIFA geralmente assume o controle dos estádios com cerca de um mês de antecedência.

“Eles disseram que os campos estão em perfeitas condições e todas as mentiras que eles disseram aqui, fazendo uma coletiva de imprensa para dizer que os campos estão perfeitos e você vê como os remendos de grama não vão funcionar. E eles disseram que as instalações de treinamento estão perfeitas, mas a Bolívia não conseguiu treinar e eu tenho fotos para provar que é tudo mentira, isso é uma praga de mentirosos”, acrescentou Bielsa.

“E então falamos — mesmo que eu já tenha dito tudo que prometi a mim mesmo que não diria — e há ameaças. Scaloni falou uma vez, ele ousou dizer que a união na grama não foi adequada, o que são todos erros conhecidos.

“Os americanos não vão te dizer, ‘Eu vou te dar um arremesso perfeito'”, Bielsa continuou. “Eles vão te dizer, ‘Eu vou te dar um arremesso montado há três dias’, e as juntas entre os pedaços de grama não se encaixam.

“Procure uma jogada no jogo de ontem dentro da área e você verá como a bola bate duas vezes e é por causa disso. E as instalações de treinamento eram um desastre e a Bolívia não podia treinar, mas eles disseram: ‘Está tudo bem, é a Bolívia.’

“Então o pênalti para o Brasil e todas as injustiças com as classes mais baixas da competição, eles não falam nada sobre isso. E então você tem os árbitros sendo acusados ​​pelo presidente da federação dizendo que eles não marcaram um pênalti para o Brasil sabendo como isso condiciona o próximo jogo, você sabe como tudo isso é.”

O Uruguai jogará a partida pelo terceiro lugar contra o Canadá no Estádio Bank of America na noite de sábado.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.