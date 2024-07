Marcelo Bielsa, do Uruguai, suspenso por partida da Copa contra os EUA

A CONMEBOL suspendeu o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, para a final da fase de grupos da Copa América de 2024, contra os Estados Unidos.

A suspensão é resultado da entrada tardia do Uruguai em campo no início do segundo tempo na vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia, na quinta-feira. O regulamento da Copa América estabelece que “as equipes devem respeitar rigorosamente o cronograma estabelecido para o início do jogo” e que “o técnico da equipe em questão será, em todos os casos, responsabilizado” pelas infrações.

A primeira violação resulta em advertência, enquanto a segunda desencadeia uma suspensão de um jogo para o técnico. A Associação Uruguaia de Futebol também foi multada em $15.000.

A CONMEBOL vem reprimindo times que atrasam o reinício dos jogos durante a Copa América.

O técnico argentino Lionel Scaloni e o técnico chileno Ricardo Gareca foram suspensos no início do torneio pelas chegadas tardias de seus times em campo. O técnico venezuelano Fernando Batista está suspenso da final da fase de grupos de seu time contra a Jamaica no domingo devido à mesma violação.

O assistente técnico do Uruguai, Diego Reyes, disse em entrevista coletiva que a Copa América foi um torneio muito difícil nesse aspecto.

“Essas sanções nunca são bem aceitas porque é um aspecto negativo para a equipe. Tomamos os cuidados necessários [to avoid delays] no último jogo, mas ainda havia incertezas que não podiam ser resolvidas”, disse Reyes. “Em um vestiário durante um jogo, você sabe que há muita atividade acontecendo, e neste torneio eles foram muito rigorosos com esse curto período de tempo.”

Um empate contra os Estados Unidos na segunda-feira, em Kansas City, Missouri, garantiria ao Uruguai uma vaga na fase eliminatória da Copa América como vencedor do Grupo C.

“Temos que fazer o melhor desempenho que pudermos. Os EUA são um adversário muito importante, eles têm jogadores das melhores ligas do mundo e estão indo bem há muito tempo sob o comando do técnico atual”, disse Reyes. “Como todos os times, eles têm seus altos e baixos.

“Eles carregaram o fardo de jogar grandes jogos. Eles têm um elenco equilibrado de jogadores que jogam juntos há muito tempo, o que os torna um adversário importante e sempre difícil.”

A USMNT está em uma posição mais precária depois de perder para o Panamá na quinta-feira. Os americanos podem avançar para a fase de mata-mata com qualquer resultado, dependendo do que acontecer no jogo simultâneo Panamá-Bolívia. Eles podem não conseguir avançar mesmo com uma vitória sobre o Uruguai se o Panamá vencer o desempate pelo saldo de gols na vitória sobre a Bolívia.

“Temos que ir, e temos que representar nosso país com paixão, orgulho”, disse o capitão dos EUA, Christian Pulisic, após a derrota de quinta-feira para o Panamá. “Temos que ir e jogar o melhor jogo de nossas vidas, e é isso. Queremos ir, queremos vencer e queremos continuar nesta competição.”