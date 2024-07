Marcha do futebol masculino dos EUA rumo à medalha olímpica reanima fãs cansados

SAINT-ÉTIENNE, França — No 42º minuto da noite de terça-feira, Kevin Paredes levou a bola pelo lado direito, passou na frente de um defensor para poder chegar à linha de fundo e então cortou a bola de volta para o meio, onde Griffin Yow tinha ziguezagueado do outro lado do campo para encontrá-la. Acertando seu chute de primeira, Yow venceu o goleiro guineense, apenas para abaixar a cabeça quando a bola bateu na lateral do poste e saiu do jogo.

Foi uma chance perdida. Mas em segundos, Yow olhou para cima e fez contato visual com Paredes, que estava movendo as mãos em um círculo como se dissesse: “Continue e faremos de novo.”

Essa noção — de que outra jogada, outra chance, outro empurrão para frente está sempre ali, à vista — tem sido a parte mais divertida do desempenho da equipe olímpica masculina dos EUA até agora. E depois de um verão de decepção e frustração da seleção masculina sênior dos EUA, também pode ser exatamente o que os fãs da USMNT estão desejando.

Agora, a maioria dos jogadores deste time são crus? Claro. E as Olimpíadas estão no mesmo nível da Copa América? Claramente não. Este é um torneio majoritariamente sub-23 no lado masculino, com menos importância do que os eventos internacionais de primeira linha.

Mas ainda são as Olimpíadas. Esses ainda são jogos significativos sendo jogados. E depois de vencer a Guiné por 3 a 0, os americanos estão nas quartas de final enquanto buscam uma medalha olímpica — algo que os homens dos EUA nunca conseguiram na era moderna. Diga o que quiser, mas isso ainda é um pedaço da história que daria aos fãs americanos um motivo para ficarem animados e alegres — duas emoções que têm sido difíceis de encontrar recentemente.

Walker Zimmerman, um dos três jogadores acima da idade no time, fez parte do desempenho irregular da seleção masculina dos EUA na Copa do Mundo de 2022 no Catar, e depois viu muitos de seus companheiros de equipe fracassarem na Copa América no início deste verão. Por mais difícil que tenha sido, fazer parte deste time — o primeiro grupo de homens dos EUA a chegar às Olimpíadas desde 2008 — deixou Zimmerman animado sobre o que a torcida dos EUA pode estar pensando.

“Este é o primeiro passo do que viemos fazer aqui”, disse Zimmerman na terça-feira. “Mas espero que os fãs nos apoiem e continuem nos apoiando em casa e espero que possamos dar a eles algo do que se orgulhar.”

Ao vencer dois dos três jogos da fase de grupos, os EUA mostraram uma habilidade de ser dinâmico e versátil com a bola, jogando diretamente às vezes, mas também mantendo a posse de bola e diminuindo o ritmo quando o jogo exige. O técnico Marko Mitrović, que foi assistente do Chicago Fire e do Reading, no Campeonato Inglês, antes de se juntar à US Soccer como técnico da seleção juvenil em 2022, merece crédito por apertar os botões certos e permitir que esse grupo de jovens jogadores fosse criativo.

O técnico da França, Thierry Henry, elogiou Mitrović — e os jogadores americanos — pela sua forma defensiva e pela maneira como eles contiveram os franceses durante a primeira hora da partida de abertura, e Mitrović então abriu o placar para os americanos na segunda partida, que eles venceram por 4 a 1 sobre a Nova Zelândia.

grupo A GP C E eu GD PTS 1 – França 3 3 0 0 +7 9 2 – Estados Unidos 3 2 0 1 -3 6 3 – Nova Zelândia 3 1 0 2 -5 3 4 – Guiné 3 0 0 3 -5 0 1, 2: Qualifica-se para as quartas de final

Na terça-feira, após avaliar as tendências defensivas da Guiné, Mitrović colocou Yow e o escalou na linha de frente com Paxten Aaronson e Paredes — um alinhamento que o técnico disse prever que daria aos EUA muitas chances de avançar.

A jogada valeu a pena perfeitamente, já que os EUA apimentaram o gol guineense desde o apito inicial, disparando passes em todas as direções e martelando chutes de alta qualidade que o mantiveram no controle. Parecia que todos estavam envolvidos, e Paredes marcou o primeiro de seus dois gols quando — como esperado — ele conseguiu ficar atrás dos guineenses para correr em uma bola perfeitamente ponderada de Aaronson antes de finalizar por baixo do goleiro.

“Quero dizer, às vezes essas ideias são boas, às vezes funcionam, às vezes não”, disse Mitrović com um sorriso depois. “Mas hoje funcionou, e foi muito bom.”

Paredes tem sido, de muitas maneiras, a estrela revelação dos EUA até agora. Vindo do sistema do DC United, o ponta foi para o VfL Wolfsburg na Bundesliga há dois anos e fez 52 aparições pelo time alemão desde então. Com três convocações para a seleção dos EUA, ele estava na disputa para fazer parte do elenco da Copa América, mas foi deixado de fora — uma decisão que definitivamente doeu.

Agora, porém, ele está otimista sobre o que a equipe olímpica pode realizar e como esse grupo pode ajudar a mudar, mesmo que um pouco, a percepção dos jogadores de futebol americanos, tanto fora quanto dentro dos Estados Unidos.

“Estamos muito felizes por jogar juntos, estamos muito felizes por ter a bola, e nestes últimos jogos, isso realmente ficou evidente”, disse Paredes. “Talvez algumas pessoas não vejam, algumas pessoas tenham outras coisas a dizer, mas depois de estar neste tipo de torneio e em outros acampamentos, eu vejo tudo — e é apenas uma questão de momentos [until] “vai realmente decolar.”