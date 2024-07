Marcus Jones, do Patriots, retorna de olho nas novas regras de kickoff

FOXBOROUGH, Massachusetts — Reflexões e notas rápidas sobre o New England Patriots e a NFL:

1. Jones retorna: Como novato em 2022, Marcus Jones foi nomeado pela Associated Press como o melhor retornador de punts do primeiro time All-Pro após mostrar que era um dos jogadores mais dinâmicos da NFL com uma bola de futebol americano nas mãos.

Ele teve 29 retornos de punt para 362 jardas (média de 12,5), incluindo um touchdown de 84 jardas, e retornou 27 kickoffs para 645 jardas (com um longo de 46 jardas).

Agora, enquanto Jones espera recapturar essa forma após sustentar um rompimento do labrum que encerrou a temporada na segunda semana da temporada de 2023, ele retorna a um cenário da NFL significativamente alterado para os retornadores. Embora os retornos de punt sejam os mesmos, as novas regras para kickoffs aprovadas nesta offseason alteraram drasticamente o jogo, gerando intriga em toda a liga sobre como isso impactará os jogos.

Primeira impressão de Jones sobre as mudanças nos treinos de primavera?

“Sinceramente, não é muito louco para mim porque eu também sou um retornador de punt. É basicamente como outro retorno de punt para mim”, ele disse em uma entrevista à ESPN. “São apenas pessoas no mesmo nível, todas na mesma linha de jarda, então isso é um pouco diferente. Mas, fora isso, posso ver como seria um pouco diferente para pessoas que não fazem retornos de punt.”

Como parte das novas regras, o chutador continuará a chutar da linha de 35 jardas, com os 10 membros restantes do time de chute se alinhando na linha de 40 jardas do time de recepção. Quanto ao time de retorno, pelo menos nove membros estarão entre suas linhas de 35 e 30 jardas em uma “zona de preparação”. Ninguém além do chutador e do(s) retornador(es) pode(m) se mover até que a bola seja pega ou atinja o chão.

“Vai ser rápido, os buracos vão fechar mais rápido, sinto que vai ser ‘bam bam!'”, disse Jones, de 1,73 m e 80 kg, cuja combinação de velocidade, agilidade e visão contribuem para sua posição como um dos melhores retornadores da liga.

Touchbacks serão marcados na linha de 30 jardas, e se a bola for chutada para fora dos limites, ela será colocada na 40. Outra ruga significativa é que se a bola cair dentro da 20 e rolar para a end zone para um touchback, isso será marcado na 20 em vez da 30 — um movimento para incentivar os retornos. Os retornadores precisam pegar a bola.

Em 2023, apenas 21% dos kickoffs em toda a liga foram retornados. O presidente do comitê de competição da NFL, Rich McKay, estima que entre 50% a 60% dos kickoffs serão retornados nesta temporada, adicionando cerca de 1.000 jogadas em toda a liga.

Para os Patriots, que estão saindo de uma temporada de 4-13 e reconstruindo um ataque que caiu para o fundo da NFL, qualquer coisa que possa facilitar essa transição ofensiva e dar suporte a uma defesa de alto nível será uma adição bem-vinda. Isso torna o retorno de Jones da lesão um desenvolvimento importante enquanto o time se prepara para abrir o training camp sob o comando do técnico Jerod Mayo, do primeiro ano, na quarta-feira.

Mayo reconheceu anteriormente o mistério em torno de como as regras alteradas do pontapé inicial afetarão o jogo, dizendo: “Não acho que alguém realmente saiba como isso vai acontecer”. Ele acrescentou que os Patriots estudaram e assistiram a vídeos de treinos de pontapé inicial como uma comissão técnica completa — não limitada apenas aos treinadores de times especiais Jeremy Springer e Tom Quinn — porque eles querem uma variedade de pontos de vista.

Marcus Jones está voltando após sofrer uma ruptura no lábio que encerrou sua temporada na semana 2 da temporada passada. Maddie Meyer/Getty Images

Quanto ao retorno de Jones da lesão, o nativo de Enterprise, Alabama, de 25 anos, disse que permanecer perto de seus companheiros de equipe por partes da última temporada enquanto se recuperava lhe forneceu um importante sistema de apoio. Ele também destacou o trabalho de Brian Dolan, um dos treinadores atléticos e fisioterapeutas dos Patriots.

“Ele é uma grande parte da minha equipe de apoio e é mais do que apenas a habilidade física. Temos que estar bem mentalmente para ter um bom desempenho físico, e ele estava sempre verificando”, disse Jones.

A paixão de Jones por cantar e música, e compartilhar isso com os outros, é outra parte do motivo pelo qual ele sente que estabeleceu uma base para uma produtiva temporada de futebol americano em 2024. Ele começou oficialmente uma organização sem fins lucrativos ao lado dos ex-alunos do Berklee College of Music Keithen Foster e Kirjuan Freeman, mais recentemente sediando um evento de três dias em Boston que refletiu a missão do grupo: fornecer educação e orientação sobre carreira musical aos alunos.

Jones, cujo single “Make It Right” alcançou o top 10 no Reino Unido no ano passado, destacou os vários empregos na indústria musical, especialmente aqueles nos bastidores que os estudantes talvez nem soubessem que existiam.

Quanto à sua mentalidade ao se apresentar no campo de treinamento esta semana, Jones espera retornar e lembrar aos fãs o que ele conquistou em 2022.

“Estou preso”, ele disse. “Eu amo os fãs aqui e a pressão também. É Titletown aqui em cima. Sempre que você não está fazendo a coisa certa, eles o mantêm responsável e eu amo ouvir isso.”

2. Sonhando com Aiyuk: O recebedor Brandon Aiyuk seria uma aquisição de home run para os Patriots, que precisam de um recebedor decisivo para crescer com Drake Maye e o espaço de teto para adquirir um. Esse foi o consenso entre os analistas da ESPN NFL Live Louis Riddick, Dan Orlovsky e Field Yates na semana passada, depois que Aiyuk solicitou uma troca do San Francisco 49ers.

No entanto, há dois obstáculos significativos para a Nova Inglaterra: os 49ers supostamente não pretendem negociar Aiyuk neste momento, e é difícil imaginar os Patriots dispostos a abrir mão de sua escolha de primeira rodada de 2025 para adquiri-lo, considerando que ela pode estar entre as principais seleções do draft, na transição para um novo regime.

Como observaram os analistas da ESPN, até que ambas as coisas mudem, ou talvez apenas uma mude, parece que o status quo permanecerá com Aiyuk, enquanto os 49ers permanecem firmes.

3. Plano de acampamento: A maioria dos veteranos dos Patriots se apresenta para o training camp na terça-feira, com o primeiro treino marcado para quarta-feira às 11h ET (aberto ao público, gratuito). Mas o primeiro treino de full-pads, que é quando os treinadores e jogadores costumam dizer que o futebol “de verdade” começa, não acontecerá até a semana que vem como parte do período padrão de preparação para os jogadores.

No ano passado, por exemplo, o trabalho inicial dos Patriots com full-pads aconteceu no quinto treino do acampamento. O quarterback veterano Jacoby Brissett está entre os escalados para responder perguntas de repórteres no Dia 1, o que reflete como os treinadores atualmente o têm marcado como titular.

4. Gastos em dinheiro: Os gastos em dinheiro dos Patriots em 2024 totalizaram US$ 259 milhões, de acordo com o Roster Management System, classificando-os em nono na NFL. Isso se refletiu em uma onda de recontratações e contratações de agentes livres, já que a mudança para um novo regime liderado pelo vice-presidente executivo de pessoal Eliot Wolf tem sido mais agressiva em seus gastos. Talvez o mais surpreendente seja que o Dallas Cowboys atualmente está em último lugar na NFL em gastos em dinheiro, com US$ 190 milhões, de acordo com o Roster Management System.

5. Relatório de moda: Os Patriots tiveram discussões internas sobre a possibilidade de usar calças prateadas (em vez do azul padrão) para um ou mais jogos, o que daria ao seu uniforme de dia de jogo uma aparência diferente. Mas não há confirmação neste momento quando/se isso vai acontecer. Além disso, como esperado, a equipe planeja usar camisas retrô durante a temporada de 2024, com um anúncio sobre um ou mais jogos específicos que virão no futuro.

6. ‘Ballers’ no CB: Jonathan Jones entra em sua nona temporada na NFL, tornando-se o cidadão mais velho entre os cornerbacks dos Patriots. Ele tem sido mentor de um grupo de cornerbacks atrás dele que inclui a escolha de primeira rodada de 2023 Christian Gonzalez, Marcus Jones, Shaun Wade, Alex Austin, Marco Wilson, Isaiah Bolden e Marcellas Dial Jr., entre outros. Gonzalez projeta começar, mas quem emerge do resto do grupo pode ser uma das competições mais ferozes no campo de treinamento.

“Temos um bom grupo de jovens jogadores”, disse Jones. “Eles sabem o que fazem, estão prontos para aprender e estão chegando para competir. Espero que possamos construir um bom grupo.”

7. Milton, um ótimo companheiro de equipe: No Senior Bowl deste ano, o quarterback novato dos Patriots, Joe Milton III, foi nomeado o primeiro vencedor do “Good Guy Award”. Os membros da equipe de apoio listaram três jogadores para consideração e Milton estava entre os três primeiros para a maioria deles, de acordo com Jim Nagy, o diretor executivo do jogo. “Ele tem um jeito ótimo”, disse Nagy. “Ele vai ser um cara legal na sala para um cara jovem como Drake [Maye]. Você está apostando nisso, e no talento do braço, clicando.”

8. Eles disseram: “Temos um grupo totalmente novo trabalhando junto. Estou confiante de que estamos construindo algo especial. Só espero que não demore muito para mostrar os efeitos no campo, mas temos que ser pacientes.” — proprietário Robert Kraft, para a WBZ-TV, na segunda-feira, do Ron Burton Training Village

9. Você sabia, Parte I: Os Patriots têm 91 jogadores em seu elenco que representam 21 estados diferentes, um território dos Estados Unidos e três países diferentes. Eles têm direito a um jogador extra como uma isenção internacional para Jotham Russell da Austrália. O armador titular Sidy Sow é de Quebec, Canadá.

10. Você sabia, Parte II: Dos 21 estados representados no elenco de 91 jogadores dos Patriots, a maioria dos jogadores é da Flórida (15), Califórnia (13), Texas (11) e Geórgia (10). Depois, Michigan, Alabama e Carolina do Norte estão empatados com cinco cada.