Margot Robbie se junta a Greta Gerwig, Tom Cruise e mais estrelas para foto do grupo das Olimpíadas

As Olimpíadas de Paris de 2024 estão proporcionando um grande poder de estrela – grandes celebridades estão ficando felizes com o ingresso mais quente da cidade… e a exposição A está nesta foto aqui.

É um line-up de mega celebridades de uma só vez – como a icônica selfie do Oscar de 2014, mas com uma vibração mais descontraída.

Como você pode ver, Margot está totalmente radiante – arrasando com seu estilo de gravidez como uma profissional depois de anunciar que está esperando seu primeiro filho com o marido Tom Ackerley no início deste mês.