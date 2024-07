Mariah, a cientista, se declara inocente de agressão após briga no ATL Club

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ Hip Hop, Mariah – por meio de seu advogado Brian Steele – apresentou uma renúncia à acusação, declarando-se inocente e exigindo um julgamento com júri.

Contamos a história em maio… uma mulher chamada Dívidas de Cleópatra afirma que ela estava dentro do Cavo Kitchen and Cocktail Lounge de Atlanta em 29 de março quando Mariah de repente arrancou a peruca dela seu couro cabeludo antes de arrastá-la pelo chão do bar.