Mariners colocam 1B Ty France em isenções definitivas, dizem fontes

Os Mariners colocaram o primeira base Ty France em isenção total no domingo, disseram fontes à ESPN, cortando laços com o jogador de 30 anos em meio a uma queda ofensiva de toda a equipe que fez Seattle desperdiçar uma vantagem de dois dígitos na Liga Americana Oeste.

France, que há dois anos entrou para o time All-Star, lutou nas últimas semanas após seu retorno da lista de lesionados após sofrer uma fratura capilar no calcanhar direito. Nos 26 jogos desde seu retorno, ele rebateu .159/.275/.227 com um home run e quatro RBIs em 102 aparições no plate.

O novato Tyler Locklear deve assumir as funções de primeira base para os Mariners. Os times podem reivindicar a França e assumir o restante de seu salário de US$ 6,78 milhões.

Ao contrário do outfielder Kevin Kiermaier de Toronto, que foi colocado em isenções revogáveis ​​e continua com os Blue Jays após não ser reivindicado, Seattle colocou France em isenções irrevogáveis. Jogadores outrighted tipicamente podem ser designados para as ligas menores, mas como France tem mais de cinco anos de serviço na liga principal, ele pode recusar a designação, e se ele assinar como um agente livre, seu novo time lhe deverá uma parte proporcional do mínimo da liga principal, enquanto os Mariners pagarão a diferença.

Em suas duas primeiras temporadas com Seattle, France foi uma presença confiável no meio da ordem para um time ascendente dos Mariners, postando um OPS ajustado de 28% e 25% melhor do que seus pares. Ele regrediu para um rebatedor médio da liga no ano passado, e seus problemas recentes foram espelhados por seus companheiros de equipe.

Em 18 de junho, os Mariners estavam 44-31 e tinham uma vantagem de 10 jogos na AL West. Uma vitória contra Houston no domingo estancou mais erosão e os colocou de volta em um empate virtual em primeiro lugar.

Seattle sofreu o segundo menor número de corridas nas grandes ligas, atrás apenas de Atlanta, mas seu ataque tem sido o inverso, marcando mais corridas do que apenas o Chicago White Sox e o Miami Marlins, dois times destinados a temporadas com mais de 100 derrotas.

France estava longe de ser o único jogador trabalhando duro. Fora Julio Rodriguez e Cal Raleigh, o melhor jogador ofensivo dos Mariners no último mês foi o outfielder de meio período Victor Robles, reivindicado de dispensas de Washington no início desta temporada.

Entre aqueles que tiveram mais dificuldades estão as aquisições de offseason do Seattle destinadas a reforçar o ataque do time: o rebatedor designado Mitch Garver, o defensor externo Mitch Haniger e o segunda base Jorge Polanco.

Originalmente uma escolha de draft de 34ª rodada do San Diego State, France é um primeira base não convencional como um rebatedor destro com menos de 1,80 m de altura. Mas ele normalmente rebatia com uma média alta o suficiente e eliminava com pouca frequência o suficiente para garantir rebatidas diárias. Em 339 aparições no bastão nesta temporada, ele está rebatendo .224/.313/.351 com oito home runs e 31 RBIs.

O Seattle Times foi o primeiro a relatar a mudança.