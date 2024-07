Mark Curry atesta a comédia de Tyler Perry, conta bancária de bilhões de dólares

TMZ. com

Tyler Perry recentemente rechaçou os críticos de seu novo filme de baixa audiência – mas Marcos Curry diz que não precisa discutir com essas pessoas… porque o legado e os ganhos do homem falam por si.

Conversamos com o comediante veterano em Nova York esta semana – e ele garantiu a graça de TP quando se trata de seus filmes… afinal, o icônico personagem Madea ajudou a desencadear seu império de um bilhão de dólares e Mark diz que não tem razão para mudar para ninguém.

Tyler recentemente derrotou os críticos depois de seu último filme “Divorce in the Black”, mas recebeu uma rara classificação de 0% no Rotten Tomatoes.