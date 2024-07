Marsch: Copa América pode ‘mudar trajetória’ do futebol no Canadá

A histórica campanha do Canadá até as semifinais da Copa América pode ser um ponto de virada para o futebol no país, que se prepara para ser co-sede da Copa do Mundo de 2026, disse o técnico Jesse Marsch na quarta-feira.

A histórica campanha do Canadá até as semifinais marcou sua melhor campanha em um grande torneio fora da Copa Ouro, uma experiência que Marsch espera que inspire o amor pelo futebol na nação apaixonada por hóquei.

“Queremos inspirar a nação”, disse Marsch um dia após a derrota do Canadá por 2 a 0 para a Argentina em Nova Jersey. “Queremos desenvolver o esporte no país.

“Queremos que as pessoas se lembrem disso como um momento que mudou a trajetória desse esporte no Canadá.”

No entanto, Marsch disse que eles ainda têm muito a fazer para competir com os melhores times do mundo, incluindo desenvolver mais talentos nascidos no Canadá em uma idade mais jovem e encorajar os jogadores atuais a serem líderes mais ativos dentro e fora do campo.

Jesse Marsch levou o Canadá às semifinais em sua primeira participação na Copa América. Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images

“Estamos estabelecendo coisas em altos níveis. Mas para ser um time de verdade que possa aguentar os maiores momentos e as maiores partidas, há mais trabalho a ser feito”, disse Marsch, que assumiu apenas cinco semanas antes do torneio da Copa América.

“Fisicamente, mentalmente, intelectualmente, temos que encontrar uma maneira de desenvolver os jogadores mais rápido.”

“Quando você joga contra a Argentina, quando você joga contra a França, e você consegue ver a velocidade do jogo e a potência com que os melhores jogadores jogam, é para lá que precisamos ir.

“Na verdade, temos atletas neste país. Precisamos desenvolvê-los agora de uma forma em que eles entendam o futebol de alto nível.”

De olho na disputa pelo terceiro lugar no sábado, contra Uruguai ou Colômbia, Marsch comandou um treino na manhã de quarta-feira com jogadores que não começaram a semifinal de terça-feira.

Ele ainda está avaliando quem começará a partida, mas disse que alguns jogadores que não começaram claramente mereceram a honra e se beneficiariam de jogar contra adversários de elite.

Marsch disse que os raios X de Alphonso Davies foram “negativos” depois que ele sofreu uma lesão no pé na partida de terça-feira, mas não estava claro se ele poderia jogar no jogo de sábado.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.