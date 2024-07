Marsch do Canadá: ‘Falta de disciplina’ levou à eliminação dos EUA na Copa

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, falou sobre sua decepção com o fraco desempenho dos Estados Unidos na Copa América, enquanto sua equipe se prepara para enfrentar a Venezuela nas quartas de final no Estádio AT&T em Arlington, Texas, na sexta-feira.

O técnico americano de 50 anos levou o Canadá às quartas de final com uma vitória de 1 a 0 sobre o Peru, terminando em segundo no Grupo A, atrás da atual campeã Argentina, enquanto os EUA não conseguiram avançar da fase de grupos após uma derrota por 2 a 1 para o Panamá, seguida de uma derrota por 1 a 0 para o Uruguai.

“Gostaria de dizer que estou focado apenas no que estamos fazendo aqui no Canadá, mas obviamente estou prestando atenção na seleção masculina dos EUA, como sempre faço, e, assim como você, estou triste”, disse o treinador à “FOX Soccer Now”.

“Estou decepcionado com as performances, a falta de disciplina. Há muitas coisas que acho que tentamos incorporar sobre o jogo nos EUA, e sempre acreditamos neste grupo de jogadores.”

O ex-técnico do Leeds United acrescentou que a equipe de Gregg Berhalter precisa encontrar soluções para seus problemas.

“Não estou lá todos os dias, então não consigo entender o que está acontecendo, mas certamente não é o que esperávamos ao entrar neste torneio”, disse Marsch.

Marsch era considerado o principal candidato para o cargo de USMNT depois que o contrato de Berhalter expirou após a Copa do Mundo de 2022, mas o agente de Marsch surpreendentemente anunciou em junho de 2023 que Marsch não conseguiria o cargo. No dia seguinte, Berhalter foi recontratado pela US Soccer.

“Meu respeito pela US Soccer é grande, mas passei por um processo com eles, certo? E não vou entrar em detalhes, mas não fui muito bem tratado no processo”, disse Marsch após perder o emprego na US.

O Canadá espera avançar para as semifinais com uma vitória sobre a Venezuela, que terminou no topo do Grupo B depois de vencer todas as três partidas.

Informações da Reuters foram usadas nesta reportagem.