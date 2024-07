Marselha conclui transferência de Pierre-Emile Højbjerg do Spurs

Pierre Emile Højbjerg trocou o Spurs pelo Marselha. Marc Atkins/Getty Images

O Marselha concluiu a contratação do volante Pierre-Emile Højbjerg do Tottenham Hotspur por empréstimo inicial com obrigação de compra.

O acordo teria sido avaliado em € 20 milhões (US$ 21,8 milhões), com Højbjerg seguindo Mason Greenwood, do Manchester United, para se juntar ao Marselha, que é comandado pelo ex-técnico do Brighton, Roberto De Zerbi.

Højbjerg, 28, chegou ao Spurs vindo do Southampton em 2020 e fez 184 aparições pelo clube do norte de Londres, marcando 10 gols. Ele participou de 36 dos jogos do Spurs na Premier League na temporada passada, embora 26 deles tenham sido como substituto.

O internacional dinamarquês começou sua carreira profissional no Bayern de Munique na Bundesliga, ganhando experiência com empréstimos ao Augsburg e ao Schalke.

Ele tem 81 partidas pela seleção, marcando 10 gols, e fez parte do time que perdeu para a Alemanha nas oitavas de final da Eurocopa 2024.