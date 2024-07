Martha da vida real de ‘Baby Reindeer’ não foi condenada por perseguição, admite Netflix

De acordo com Prazo final … a gigante do streaming apresentou recentemente uma carta ao Comitê de Cultura, Mídia e Esporte do Parlamento, na qual seu diretor sênior de políticas públicas do Reino Unido admitiu Fiona Harvey – a mulher que todos sabemos que serviu de inspiração para Martha no programa – não foi realmente condenada por perseguição, apesar de ser retratada como tal na TV.