Martin e Elliott, dos Cowboys, simpatizam com a resistência de CeeDee Lamb

OXNARD, Califórnia — Se CeeDee Lamb quiser saber como é ficar longe do campo de treinamento por um longo período, ele pode entrar em contato com os companheiros de equipe do Dallas Cowboys, Zack Martin e Ezekiel Elliott.

Martin perdeu três semanas de training camp no ano passado antes de fazer um ajuste em seu contrato. Elliott perdeu todo o training camp e os jogos de pré-temporada em 2019 antes de assinar um contrato de seis anos e US$ 90 milhões, que incluía US$ 50 milhões em dinheiro garantido.

A resistência de Lamb tem apenas três dias e dois treinos, enquanto ele busca um mega acordo que o tornaria um dos recebedores mais bem pagos da NFL. O vice-presidente executivo Stephen Jones disse na sexta-feira que conversou com o agente de Lamb, Tory Dandy, na quinta-feira. Jones também falou com Todd France, o agente de Dak Prescott, enquanto eles tentam fechar um acordo.

Martin e Elliott disseram que a ausência no acampamento foi uma “situação difícil”.

“Você está em casa, cara, sozinho”, disse Martin. “Eu fiquei em casa por algumas semanas. Minha família estava no norte, então você está sentado lá em seus pensamentos, e você sabe o que está acontecendo no campo de treinamento. Você sabe o quão emocionante são aquelas primeiras semanas quando você está aqui fora, se aproximando dos caras e se animando. Apenas um sentimento meio solitário.”

Enquanto Martin treinava na área de Dallas, Elliott foi para Cabo para seu treinamento antes de seu agente fechar o acordo. Ele disse que sentiu um pouco de “culpa” e “ansiedade” enquanto esperava.

As conversas de ida e volta foram difíceis para Elliott.

“É muito difícil porque você passa pelos seus primeiros três ou quatro anos e vocês estão do mesmo lado, e esta é a primeira vez que vocês estão meio que indo um contra o outro”, disse Elliott. “Então, você tem que ter um pouco de pele grossa. Há algumas coisinhas extras que vêm com isso, mas no final do dia, todos nós temos o mesmo objetivo.”

Lamb está programado para ganhar US$ 17,99 milhões na opção do quinto ano. Um novo acordo provavelmente lhe renderia algo em torno de US$ 32 milhões ou mais anualmente, com US$ 100 milhões garantidos. Ele liderou a NFL em recepções no ano passado e estabeleceu recordes de equipe com 135 recepções e 1.749 jardas.

As ausências de Elliott e Martin não impactaram seu desempenho em campo. Elliott correu por 1.357 jardas e 12 touchdowns e foi nomeado para o Pro Bowl. Martin foi nomeado para o Pro Bowl e foi um All-Pro do primeiro time.

Nenhum dos dois acredita que Lamb terá problemas para se atualizar quando a situação for resolvida.

“Ele só precisa saber que todos naquele vestiário o apoiam”, disse Martin. “Esperamos que ele esteja aqui mais cedo do que tarde.”

Disse Elliott, “A equipe entende que CeeDee precisa cuidar de seus negócios e CeeDee entende que tem o apoio da equipe por trás dele. Apenas fique em forma, o que parece que ele está fazendo, e esteja pronto para ir quando o negócio for fechado.”

Durante os treinos, os Cowboys não fizeram concessões à ausência de Lamb em termos de repetições para os outros recebedores. Jalen Tolbert trabalhou no lugar de Lamb com os titulares opostos a Brandin Cooks.

“Precisamos fazer a conexão entre os recebedores e os quarterbacks e aproveitar todas essas ótimas repetições que temos aqui em Oxnard, aproveitar esse clima, então é realmente só sobre obter o volume em direção ao seu tempo, obter o ritmo e tudo o que você está tentando fazer com o jogo de passe”, disse o técnico Mike McCarthy. “Então, realmente, não somos afetados por isso porque estaríamos operando exatamente da mesma maneira.”