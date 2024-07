Martin Ødegaard e Gabriel Jesus no elenco do Arsenal para turnê pelos EUA

Martin Ødegaard será o capitão do Arsenal nos três jogos de pré-temporada nos Estados Unidos. Getty

O Arsenal anunciou sua lista de 26 jogadores para sua turnê de pré-temporada nos Estados Unidos, com o capitão Martin Ødegaard e Gabriel Jesus prontos para fazer parte do grupo de viagem.

O clube do norte de Londres começa sua turnê em Los Angeles, onde enfrenta o Bournemouth em 24 de julho, seguido por um confronto com o Manchester United em 27 de julho no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia. Eles encerram sua viagem com uma partida contra o Liverpool na Filadélfia em 31 de julho.

Jurriën Timber, que perdeu quase toda a temporada passada devido a lesão, foi nomeado para o elenco. Leandro Trossard, Jorginho, Jakub Kiwior e Oleksandr Zinchenko também farão parte da turnê, apesar de suas recentes excruciações com seus países na Euro 2024.

Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Kai Havertz se juntam ao elenco a partir de 25 de julho.

Enquanto isso, Declan Rice, Aaron Ramsdale, Bukayo Saka, David Raya e William Saliba tiveram uma pausa prolongada devido ao seu envolvimento nas últimas etapas da Euro 2024 e não participarão da turnê.

Após seu retorno dos EUA, o Arsenal continua seus preparativos de pré-temporada com jogos contra o Bayer Leverkusen e o Lyon no Emirates em agosto. Eles começam sua campanha na Premier League em 17 de agosto contra o Wolves.