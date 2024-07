Martínez: Cristiano Ronaldo ainda não decidiu o futuro de Portugal

O técnico de Portugal, Roberto Martínez, disse que é “muito cedo” para dizer se Cristiano Ronaldo jogou sua última partida pelo seu país após a eliminação da seleção na Euro 2024 para a França, em Hamburgo, na sexta-feira.

Portugal perdeu por 5 a 3 para a França nos pênaltis nas quartas de final, após um empate sem gols, em que Ronaldo perdeu uma chance clara na prorrogação, mas converteu um dos pênaltis na disputa por pênaltis.

“Ainda é muito cedo e cru para falar sobre isso depois da partida e ainda não houve decisões individuais tomadas”, disse Martínez em entrevista coletiva quando perguntado se esta tinha sido a última partida de Ronaldo com a camisa de Portugal.

A derrota de sexta-feira para a França no Volksparkstadion foi a 212ª convocação de Ronaldo. Seus 130 gols por seu país são de longe o maior número no futebol internacional, com Lionel Messi recentemente subindo para o segundo lugar na lista com 108.

No entanto, Ronaldo, de 39 anos, teve dificuldades para reviver antigas glórias no torneio na Alemanha e saiu da Euro 2024 sem marcar gols, exceto nas disputas de pênaltis.

Foi a primeira vez em sua carreira que Ronaldo não conseguiu marcar um gol em um grande torneio internacional, e seus 10 chutes sem gol estão empatados com o maior número de chutes sem marcar em uma única Eurocopa, igualando-se ao belga Kevin De Bruyne em 2016.

Pepê chorou no ombro de Cristiano Ronaldo após a dolorosa derrota de Portugal para a França. Etsuo Hara/Getty Images

A carreira de 20 anos de Ronaldo na Eurocopa incluiu o título em 2016 — quando Portugal derrotou a França na final — e ainda não se sabe se o cinco vezes melhor jogador do mundo continuará jogando por seu país até a Copa do Mundo de 2026, quando terá 41 anos.

Ele disse após a vitória de Portugal sobre a Eslovênia nas oitavas de final que seu sexto Campeonato Europeu seria o último.

“Sem dúvida é o último Euro [for me]claro que sim”, disse Ronaldo à RTP da Portugal TV.

“Mas não sou emotivo sobre isso. Sou movido por tudo o que o futebol envolve, pelo entusiasmo que tenho pelo jogo, o entusiasmo que vejo nos fãs, ter minha família aqui, a paixão das pessoas… não se trata de deixar o mundo do futebol. O que mais há para eu fazer ou ganhar?”

Após o apito final na sexta-feira, o zagueiro Pepê caiu soluçando nos braços de Ronaldo.

“Não vou dizer isso publicamente”, disse Pepe à emissora de TV Canal 11, quando perguntado sobre o que Ronaldo disse a ele. “Mas sentimos muito. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, sentimos muito.

“Sentimos a frustração de não ganhar um jogo, de sermos eliminados em uma competição tão grande como o Campeonato Europeu, sabendo que tínhamos muita qualidade para passar. Essa é a dor que sentimos.”

Sobre seu próprio futuro, o homem de 41 anos acrescentou: “Terei a oportunidade de falar no futuro. Não quero falar sobre isso 1720247507 porque amanhã as pessoas podem estar falando sobre o meu futuro em vez de falar sobre esse processo.”

Ronaldo passou nove jogos sem marcar por Portugal e perdeu uma oportunidade de ouro de marcar na prorrogação, quando Francisco Conceição avançou pelas costas da defesa francesa e cruzou para Ronaldo na entrada da área.

No entanto, Ronaldo lançou a bola por cima do travessão — longe de ser um final de conto de fadas, se é que é mesmo o fim de uma carreira internacional recorde.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta reportagem.